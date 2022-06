7 ideas de regalos para el Día del Padre

¿Todavía no tienes listo el regalo para papá? El Día del Padre está a la vuelta de la esquina, pero aún tienes tiempo de comprar el obsequio perfecto.

En Estados Unidos, el gasto promedio que se espera para esta celebración es de 171 dólares por persona, entre obsequios y salidas, según una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Entre los regalos más comunes que preparan los estadounidenses para los papás se encuentra ropa, tarjetas de felicitación, dispositivos electrónicos y productos para el cuidado personal.

Si quieres regalarle algo diferente a lo que los habitantes de Estados Unidos preparan, mira estas ideas de obsequios que te sugerimos.

1. Audífonos

Si tu papá es un amante de la música, de los videos, de los audiolibros o simplemente le gusta aislarse un poco del frenesí diario, unos audífonos pueden ser perfectos para este Día del Padre.

Hay diferentes presupuestos y calidades de audífonos, pero seguramente encontrarás uno que se ajuste a tu presupuesto.

2. Una botella de vino

En caso de que tu papá sea un fanático del vino, sin duda le alegrará que le regales una botella adicional para celebrar el próximo 19 de noviembre.

También puedes complementar este presente con una pequeña canasta con quesos y carnes frías.

3. Reloj

El tipo de reloj que selecciones depende mucho del estilo que tenga tu papá. Si es más clásico, opta por un reloj de pulso tradicional con manecillas.

Si es más aventurero y moderno, puedes comprar un smartwatch que le ayuda también a medir sus pasos, ritmo cardiaco. Sólo recuerda que este tipo de relojes son más costosos y necesitarás un presupuesto más alto.

4. Tarjeta de regalo para un servicio streaming

En los supermercados y tiendas departamentales puedes comprar tarjetas para usar en Netflix, Amazon, Disney o Spotify y no hay duda que tu padre lo disfrutará.

Father's Day wasn't always a done deal. Sonora Dodd championed the holiday following the widespread celebration of Mother's Day during the early years of the 20th Century. Read her argument in our online newspaper archives: https://t.co/CB7MVAhtym #FathersDay #ChronAm pic.twitter.com/KT4wjcLnlr