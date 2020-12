8 regalos de último minuto para esta Navidad

Este atípico fin de año no permitió que todas las personas compraran sus regalos de Navidad a tiempo, ya que varias tiendas que generalmente están abiertas, ahora deben mantenerse cerrados por las medidas sanitarias.

Recuerda que la recomendación de los expertos para esta temporada es no acudir a fiestas ni reunirse con personas que provengan de un hogar diferente para evitar la propagación del Covid-19.

Si quieres sorprender a tu familia cercana en este hogar o enviar obsequios a distancia a amigos o parientes lejanos, toma nota de estas ideas de regalos de último minuto.

1. Una tarjeta de regalo para un servicio streaming

Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ han sido los mejores amigos de millones de personas en esta temporada de estar en casa, así que una tarjeta de regalo seguro emocionará a cualquiera.

Recuerda que también hay tarjetas para disfrutar de Spotify, HBO Max, iTunes y para los amantes de los videojuegos, Xbox y PlayStation.

2. Libros

Podría parecer uno de los regalos más comunes de Navidad, pero siempre es bueno tener un nuevo mundo que leer y del cual aprender, especialmente en tiempos complicados.

Puedes optar por alguno de los últimos lanzamientos del autor predilecto de la persona a la que le quieres hacer el presente. También puedes consultar listas de los libros más vendidos en las últimas semanas en librerías digitales como Amazon.

