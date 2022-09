Apple Event: costo y características del nuevo iPhone 14

Apple mostró este miércoles sus nuevos modelos de teléfonos iPhone, relojes Apple Watch y auriculares AirPods, así como una nueva función disponible para el iPhone 14 que permite enviar mensajes de emergencia vía satélite cuando no se tiene cobertura.

Desde la compañía de la manzana mordida aseguran que este nuevo sistema -similar al adelantado hace unos días por el fundador de SpaceX, Elon Musk- permite enviar pedidos de auxilio en menos de 15 segundos y será gratuito para los usuarios de iPhone 14 durante dos años.

En un evento en su sede de Cupertino (California, EE.UU.), la empresa que dirige Tim Cook también presentó el primer reloj de gama alta Apple Watch Ultra, diseñado para ofrecer el máximo de funciones posibles a quienes practiquen deportes al aire libre como alpinismo, carreras de senderos y submarinismo en situaciones extremas.

El Ultra tiene una pantalla más resistente y grande que las del resto de relojes de Apple, así como un botón adicional para "acción" que los usuarios pueden personalizar en función del deporte que practiquen en cada momento.

Está diseñado para poder ser usado con guantes, brillar en situaciones de muy poca luminosidad como la noche o en el océano y para emitir sonido de calidad incluso en entornos de mucho viento.

Los nuevos modelos de teléfono estándar de Apple, el iPhone 14 y el 14 Plus, presentan una estética muy similar a la del modelo anterior, el exitoso 13 y mantienen el chip A15 Bionic.

