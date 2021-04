Arrestan a hombre en Ohio por lanzar insultos racistas contra repartidora

Un hombre fue arrestado y acusado por las autoridades de Ohio, en Estados Unidos, por lanzar insultos racistas contra una mujer afroamericana que labora como repartidora de comida.

El acto racista del sujeto fue filmado por la propia víctima la semana pasada, en la ciudad de Stow. En la grabación se muestra que el hombre baja de un automóvil negro y ordena a la repartidora que se aleje del lugar.

“Vete de aquí. Pago 2 mil dólares al mes aquí. Tú ganas 2 mil dólares en dos meses”, criticó el automovilista, mientras la mujer le cuestionó cómo sabía si ese era el salario que recibía.

Luego de que el hombre vociferó una serie de insultos raciales, la repartidora de comida le preguntó su nombre.

“Sí, soy un maldito racista”, respondió el sujeto en el video y luego amenazó a la mujer con dispararle con la pistola que tenía en el vehículo, pero que nunca mostró.

La víctima declaró que estaba haciendo una entrega de comida en un edificio de apartamentos de la ciudad de Stow, en Ohio, el pasado 17 de abril, cuando el hombre la insultó.

Luego de que el video se viralizó en redes sociales, el hombre, identificado como James Thomas Rhodes, fue arrestado. El sujeto de 53 años de edad es acusado del delito menor de amenazas y uno grave por intimidación por origen etnico.

