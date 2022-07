Así es el penthouse que Johnny Depp y Amber Heard compartieron como esposos

Luego de su controvertido divorcio con Amber Heard, Johnny Depp puso a la venta su cartera de bienes raíces, incluido el penthouse donde vivió por 15 meses con la actriz y que estuvo involucrado en los escándalos de violencia doméstica e infidelidad por parte de ella.

Se trató de su departamento principal de tipo loft, ubicado en Los Ángeles, en la torre Art Decó de Eastern Columbia construida en la década de 1930.

De acuerdo con Dirt, este penthouse estuvo unido a otros cuatro departamentos que también eran propiedad del actor y que utilizó como “habitaciones adicionales” de su penthouse principal.

Algunos de estos departamentos fueron utilizados como espacios de vida privada de Depp, con estudios de arte y tchotchkle instalados, mientras que al menos uno de ellos fue asignado para invitados, según reportó en su momento The Wall Street Journal.

El departamento principal contó con una decoración vibrante con toques kitsch y murales pintados por artistas callejeros brasileños, además de varias terrazas privadas

Según los informes, el precio de dicha propiedad oscila en $7.2 millones de dólares. En su momento, el actor puso a la venta los cinco condominios por un precio combinado de $12.73 millones de dólares.

La renta de al menos un departamento, por mes, cuesta casi $6 mil dólares.

Además de las comodidades interiores, como cocina del chef, sala de estar, habitaciones de lujo, vistas a la ciudad, baños diseñados con arte y comedores modernos con detalles bohemios, el Eastern Columbia cuenta con servicios compartidos como una piscina en la azotea con terrazas y jardines en los alrededores, estacionamiento, gimnasio y otras salas de reuniones.

Asimismo, es uno de los edificios más representativos, populares y bellos de la ciudad, con arquitectura reconocida a nivel mundial, y uno de los lugares más solicitados para rodar películas y series hollywoodenses.

“Definitivamente no es una residencia típica de Los Ángeles, lo que lo hace tan especial”, señaló en una entrevista con The New York Post Ernie Carswell, encargado de la cotización de cada loft registrado en la agencia de ventas Douglas Elliman.

El castillo francés de Johnny Depp

Junto a la venta de estos departamentos, Johnny Depp puso a la venta otra de sus inversiones mobiliarias de lujo, una casa de estilo castillo en el sur de Francia.

Celebrity Net Worth especificó que la propiedad se trata de una colección de casas dentro de una villa con bodega de vinos inspirada en el personaje de Jack Sparrow y una casa principal de 10 mil 760 acres cuadrados.

Variety informó que la villa, valorada en $63 millones de dólares, es considerada como un pequeño pueblo provenzal del sur de Francia con restaurante propio de cocina internacional, una enorme piscina, múltiples jardines e incluso una habitación suite ubicada en una antigua iglesia del siglo XIX.

Propiedades de Johnny Depp

Además de estas bellezas arquitectónicas e históricas, Depp tiene más propiedades millonarias en varias partes del mundo, como una granja en Kentucky e islas privadas en las Bahamas.

A lo largo de su carrera se ha hecho de otros lujos como yates, más de 45 automóviles de lujo, lugares de almacenamiento y colección de arte.

Fortuna de Johnny Depp

Por años fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood, así como uno de los más solicitados por todos los productores y de marcas de lujo como Dior para representar la marca o liderar las campañas publicitarias.

Celebrity Net Worth señala que Depp actualmente tiene un valor de $150 millones de dólares, con salarios por película de hasta $20 millones de dólares.

Sin embargo, entre 2013 y 2016, la celebridad contaba con una fortuna de $650 millones que se redujo por sus extravagantes gastos mensuales y estilo de vida excéntrico.