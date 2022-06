Así es la casa que Amber Heard compró en el desierto antes de perder el juicio

Antes de ser blanco de burlas, memes e incluso amenazas de muerte por el juicio con Johnny Depp, originado por demandas de difamación sobre abuso doméstico, Amber Heard compró una casa millonaria en el desierto.

La actriz de Aquaman compró una impresionante casa de un piso, ubicada en medio del desierto, en Yucca Valley, Mojave, California, misma en la que ha vivido en los últimos meses con su hija Oonagh Paige, según informó Dirt.

Heard, de 36 años, adquirió la casa en 2019 aunque no la habitaba con frecuencia antes de mudarse por completo.

El oasis del desierto cuenta con tres habitaciones repartidas en un sólo piso de construcción, además de tres baños completos, un garaje para tres vehículos, una sala de estar principal con pisos de concreto, iluminación led, techos altos, una cocina del chef equipada con isla, chimenea, zona de bar con muebles de madera.

Entre otras comodidades y lujos, la casa cuenta con encimeras de granito, un comedor familiar de madera, terrazas afuera de cada habitación, un patio trasero y un baño principal estilo spa.

En el exterior hay un puente colgante que conecta la casa con un arroyo y a las colinas desérticas de alrededor.

Su ubicación es en el condado de San Bernardino, en el pueblo de Yucca Valley donde habitan 20 mil personas. Cerca de la zona se encuentra el Parque Nacional Joshua Tree y Palm Springs.

Según los informes, la casa ahora está valorada en $1 millón de dólares, aunque se cree que Amber la adquirió indirectamente por casi la mitad en 2019.

Dirt reportó que la casa no está a nombre de Heard, pero las investigaciones sobre la propiedad apuntan que pertenece a un fideicomiso millonario misterioso vinculado a la actriz que se hizo de la propiedad por $570 mil dólares.

Go inside Amber Heard's Yucca Valley retreat. For more photos and info: https://t.co/mZGeyCItyj pic.twitter.com/2IYnJJkT46