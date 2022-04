Así es la moneda de dólar más cara del mundo; se vendió por 12 mdd

¿Pagarías 12 millones de dólares por una moneda de dólar? Un comprador en Estados Unidos otorgó esta cifra por una extraña moneda que data de 1974.

El dólar de plata fue adquirido en 2013 por 10 millones de dólares, por la empresa Legend Numismatics, que compra monedas extrañas y tiene su sede en Nueva Jersey.

La moneda fue subastada por la casa Stack’s Bowers Galleries, en la ciudad de Nueva York, y fue el objeto más costoso que se vendió durante la noche en la que se recaudaron 17.2 millones de dólares.

Este dólar de plata conocido como “Flowing Hair” superó la moneda más cara que se había comprado en 1999 por 4.1 millones de dólares.

Cuando la subasta terminó, el entonces presidente de Stack’s Bowers Galleries, David Bowers, declaró que hubiera estado dispuesto a pagar más por el objeto. Además, dijo que no tenía planes de venderla pronto.

Sin embargo, la moneda fue vendida este año a la casa Great Collections en Las Vegas, por 12 millones de dólares.

Se cree que el dólar de plata adquirido en 2013 por Stack’s Bowers Galleries fue la primera moneda que elaboró la Casa de la Moneda de Estados Unidos, en 1974, en Filadelfia.

Además, la moneda de dólar es la que más se usa en el país, por lo que reúne dos condiciones para volverse muy importante.

El dólar tiene en una cara a la Dama de la Libertad con el cabello suelto, a diferencia de las que se realizaron a partir de 1795, y está rodeada de estrellas.

