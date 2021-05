Automovilistas pelean en gasolinería de EU por compras de pánico

Dos automovilistas protagonizaron una pelea en la fila de una gasolinería en Carolina del Norte, Estados Unidos, debido a las compras de pánico que se desataron por al ciberataque al oleoducto Colonial.

Los hechos ocurrieron en la estación de Marathon, en la ciudad de Knightdale, el martes pasado, cuatro días después de que se anunció la interrupción de operaciones en la mayor red de oleoductos del país.

En la larga fila de la gasolinera, una mujer trató de meterse delante de una camioneta plateada y durante la maniobra se impactó contra el vehículo.

En un video filmado por otro automovilista se muestra que la mujer se bajó de su carro para reclamarle al hombre que conducía la camioneta. Luego de gritarle, la joven le escupió en la cara.

El conductor de la camioneta se bajó de inmediato para escupirle a la mujer. La automovilista comenzó a golpear al hombre y comenzaron a forcejear.

GAS STATION FIGHT: Man & woman brawl outside Marathon gas station on US 64 in #Knightdale.



Witness tells @WRAL a woman tried to cut the line, hit a car & spit on a man while yelling. The man got out of his car and spit back at the woman. No word yet on charges. (: Shaaddeez) pic.twitter.com/NPWbPNI5ub