Black Friday 2020: Estas son las mejores ofertas de Kohl's

El Black Friday está a tan sólo días de distancia de llegar en su edición 2020 para ofrecer las mejores promociones y ofertas en miles de artículos para toda la familia, desde electrónica, hasta indumentaria, calzado, accesorios, juguetes y artículos para el hogar.

Esta fecha, la cual será el viernes 27 de noviembre, llegará en un año atípico, pero con muchas marcas y tiendas minoristas de Estados Unidos que prometen atractivas ofertas ajustadas a los presupuestos y gustos de los usuarios.

Kohl's es una de las empresas que se ha unido al día más grande de compras durante el año con una serie de descuentos en sus productos que durarán desde el 22 al 27 de noviembre; se prevé que el jueves 26 se revelen más ‘súper ofertas’.

Algunas de sus promociones cubren ahorros en artículos seleccionados más descuentos adicionales otorgados a través de códigos de compra y bonos en efectivo.

Sigue leyendo para conocer algunas de sus mejores promociones.

Cocina

Juego de almacenamiento de alimentos de vidrio Pyrex de 22 piezas por $15.49 dólares con código de cupón Thanks y reembolso por correo.

Olla de presión Instant Pot Duo Nova de 8 cuartos 7 en 1 por $70 dólares con cupón Thanks.

Batidora con base de 5 cuartos KitchenAid KSM150PS Artisan Series por $280 dólares.

Cama y baño

Edredón reversible The Big One Down desde $17 dólares con cupón.

Juego de toallas de baño de secado rápido 6 piezas de Sonoma Goods for Life por $19.55 dólares con cupón.

Manta con peso de visón sintético Altvida por $17 dólares.

Electrónica

Amazon Echo Dot 3rd Generation por $19 dólares - ahorro de $21 dólares.

Altavoz inteligente Google Nest Mini por $30 dólares - ahorro de $20.

Dispositivo Roku Ultra Streaming Stick por $70 dólares - ahorro de $30.

Amazon Echo 4th Generation por $70 - ahorro de $30 dólares.

Amazon Stick 4K por $30 dólares - ahorro de $20.

Amazon Fire Stick 2020 por $28 dólares - ahorro de $12.

Moda y calzado

Leggings de tiro alto de Vera Wang por $850 dólares con cupón Thanks.

Calcetines de entrenamiento Nike Everyday Crew paquete de seis por $15 dólares.

Botas de invierno SO Paulina por $17 dólares con cupón Thanks.

Pantalones de felpa Nike Sportswear Club para hombre por $33.75 dólares.

Zapatillas Nike Tajun para mujer $48.75 dólares.

Zapatillas para correr Nike Revolution 5 para mujer $48.75.

Zapatillas de entrenamiento cruzado Nike Air Monarch IV para hombre por $52 dólares.

Jersey de forro polar con cremallera frontal Ultrasoft Tek Gear para mujer por $850 dólares con cupón Thanks.

Hogar e inmobiliario

Alfombra decorativa navideña con muñeco de nieve de Saint Nicholas Square por $10.61 dólares con cupón Thanks.

Silla de comedor Madison Park Emilia con respaldo acolchonado por $59.50 con código.

Robot aspirador Ecovacs Deebot 500 por $127.50 dólares con cupón.

Robot aspirador Shark ION por $144.50 dólares con cupón.

Limpiador de alfombras Bissell ProHeat 2x Revolution Pet Pro por $238 dólares con cupón.

Juego de taburetes de mostrador Cameron de Sonoma Goods for Life, paquete de dos por $67 dólares con cupón.

