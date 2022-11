Black Friday 2022: Estos son los mejores descuentos de Amazon

Black Friday, el día con más ofertas en el año en Estados Unidos, ya arrancó en la plataforma de compras electrónicas Amazon, pues ofrece descuentos imperdibles durante 48 horas.

El evento de compras arranca este 24 de noviembre, durante el Día de Acción de Gracias, y se extiende hasta el último minuto del Viernes Negro.

Las ofertas de la tienda electrónica están disponibles en todas las categorías, desde juguetes, ropa y joyería, hasta artículos electrónicos y dispositivos de Amazon. Los consumidores también podrán comenzar a comprar sus regalos para las fiestas de fin de año, ya que cuenta con una guía de obsequios navideños desde 25 dólares.

Amazon también cuenta con dispositivos electrónicos por menos de 100 dólares, con artículos de marcas como Samsung y JBL.

Además, la tienda otorga un 25 por ciento de descuento adicional a los usuarios de Prime que gastan más de 50 dólares en artículos básicos en marcas de Amazon.

Una de las ventajas de esta tienda electrónica es que los clientes pueden suscribirse para recibir notificaciones de cualquier rebaja en productos que el usuario vio recientemente en la plataforma. Para ello, sólo basta ingresar a www.amazon.com.

Durante el evento de dos días, las promociones caerán cada 30 minutos, así que no te puedes despegar de la tienda electrónica para encontrar los mejores descuentos.

Y no todo se quedará en el Black Friday, pues Amazon también prepara una serie de ofertas para el Cyber Monday, que estarán disponibles a partir del sábado 26 de noviembre, a pesar de que este día de compras es el 28 del mismo mes.

Ropa y accesorios

- 50% menos en lencería y ropa interior de Savage X Fenty por Rihanna.

- 45% de descuento en ropa de Sweaty Betty.

- 50% menos en aretes de diamantes de Amazon Collection.

- 30% de descuento en accesorios y ropa seleccionados de Peloton.

- 30% de rebaja en ropa de Imagikids, incluidas marcas como Disney, Marvel y CoComelon.

- 30% menos en lentes y anteojos Ray-Ban.

- 25% de descuento en sudaderas con capucha Carhartt Rain Defender Special Edition.

- 25% de ahorro en zapatos Koolaburra de UGG.



Entretenimiento

- 30% menos en juguetes de Play-Doh, Transformers y Nerf.

- 70 dólares de rebaja en Meta Quest 2 y dos juegos de regalo.

- 10 dólares menos en controles de Xbox.

Ready to plan your holiday shopping? Check out some of the best Black Friday deals on Amazon this year, including discounts on coveted gifts like laptops, jewelry, and top beauty products. https://t.co/PDngZOOkqd