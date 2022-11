Black Friday. Orígenes del “Viernes negro”, ¿por qué se llama así?

El término de Black Friday o Viernes Negro comenzó a ser usado a finales del siglo XIX por la caída del mercado de oro en la Unión Americana. Una historia sobre esta fecha indica que en 1869, los inversionistas Jim Fisk y Jay Gould causaron un incremento del precio del oro, lo que llevó a una caída del 20 por ciento en la bolsa y una baja de 50 por ciento en el valor de varias cosechas, un viernes de septiembre.

Sin embargo, el término se popularizó en el ámbito del comercio minorista tras el caos que se registraba por un evento de compras navideñas en Filadelfia, en los años cincuenta. Antes del partido de futbol entre la Armada y la Marina, miles de compradores llenaban la ciudad y los ladrones aprovechaban el caos para robar productos, así quelos policías no podían tomarse el día libre.

Para los ochentas los negocios ya se habían apropiado del Black Friday y comenzaron a llevarlo a cabo cada temporada navideña.

Sobre el origen del nombre, la historia más popular cuenta que se llama Viernes Negro porque durante todo el año las tiendas operan con pérdidas, también conocido como en números rojos, y después del Día de Acción de Gracias obtienen ganancias que los regresan a números negros gracias a las compras navideñas.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday marca el inicio de las compras de la temporada navideña y casi todas las tiendas ofrecen rebajas, pagos especiales o productos de regalo en el Viernes Negro.

De Black Friday al Cyber Monday, días de ofertas

Las promociones no se limitan únicamente a este gran evento y algunas tiendas sacan sus primeras ofertas desde el Día de Acción de Gracias y las extienden hasta el Cyber Monday, lo que resulta en cinco días de compras para los consumidores.

En 2021, más de 180 millones de estadounidenses salieron a las tiendas físicas o adquirieron artículos en línea durante estos días de descuentos, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Durante las últimas ediciones del Viernes Negro también se ha detectado un cambio en las tendencias, pues cada vez más compradores optan por la modalidad digital.

Algunos tan sólo aprovechan los descuentos, mientras que otros adquieren con anticipación sus regalos de Navidad. Lo que más compran los estadounidenses en el Black Friday son ropa y accesorios, seguidos de juguetes, libros, películas, videojuegos y productos electrónicos.

¿Qué tiendas participarán en el Black Friday?

Las tiendas que ya anunciaron que se unirán al Viernes Negro 2022 en Estados Unidos son Walmart, Amazon, Costco, Sam’s Club, Macy’s, JC Penney, Kohl’s, Home Depot y Best Buy. Algunas de estas grandes empresas también extenderán sus promociones a otros países en esta fecha, pero las mejores las mantienen para el mercado estadounidense.

#BlackFriday deals are ALMOST here. Take a look at our FAQ, so you’re in the know about all things #DealsForDays. pic.twitter.com/G4ex9WugXl

— Walmart (@Walmart) November 2, 2022

¿Cuándo será el Black Friday 2022?

El día con más promociones en Estados Unidos se realiza cada año el día siguiente del Día de Acción de Gracias, el cual se festeja el cuarto jueves de noviembre. En este 2022, el Viernes Negro se llevará a cabo el 25 de noviembre.

Aunque lo mejor se reserva para el Black Friday, las primeras ofertas se lanzan en línea durante el Thanksgiving Day, ya que la mayoría de los comercios cierran sus puertas por el día feriado oficial. Otros consumidores se forman desde el jueves para ser los primeros en entrar a las tiendas y ganar las mejores rebajas.

El jueves de Acción de Gracias es un día de asueto obligatorio, pero el Viernes Negro no está reconocido por el Congreso estadounidense como día de descanso. Sin embargo, algunas empresas otorgan el día libre a sus trabajadores para que disfruten de un fin de semana largo por las festividades.