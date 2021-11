Cierran restaurante de Popeyes en EU tras viralizarse infestación de ratas

Una sucursal de la cadena de restaurantes Popeyes fue cerrada en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, luego de que se viralizó un video en el que se muestra ina infestación de ratas.

La grabación que se difundió en la red social TikTok muestra a un hombre ingresando a la sucursal, ubicada en la calle 8th, antes de la hora de apertura. Las luces estaban apagadas y el lugar vacío.

Al encender los focos de la cocina del establecimiento, se observa a más de 10 ratas caminando por los muebles, piso, paredes y tuberías. "Esto es Popeyes", dice el sujeto mientras todos los animales corren hacia un hoyo en el techo del restaurante para esconderse.

El hombre continuó con su recorrido por la cocina para mostrar los espacios en los que los roedores se esconden por las noches.

El video de la infestación de ratas en el restaurante fue compartido por el usuario blaqazzrick01, quien terminó el video con la frase "¿Todavía amas el pollo de Popeyes ?". El hombre dijo ser un repartidor de pollo crudo del lugar.

El clip tiene más de 170 mil visualizaciones, 13 mil me gusta y ha sido compartido más de 18 mil veces en TikTok.

Luego de que las imágenes se viralizaron, el Departamento de Salud de Washington D.C. acudió al establecimiento de comida para inspeccionarlo y clausurarlo, según confirmó en Twitter Charles Allen, concejal de distrito.

Las autoridades indicaron que encontraron violaciones sanitarias y amenazas a la salud pública en el restaurante.

Según medios locales, esta sucursal de Popeyes ha sido inspeccionada por las autoridades sanitarias en junio, abril y febrero, En abril se alertó que su fachada no era a prueba de roedores, pero en junio no se detectaron faltas a las reglas de salud.

