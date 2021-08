¿Con cuánto dinero puedes entrar o salir de Estados Unidos?

Estados Unidos tiene un límite para el dinero que se ingresa al país y con el que se permite salir al extranjero de manera legal y sin declarar.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de la Unión Americana detalla que las personas que viajan en familia deben presentar una declaración si en conjunto rebasan el límite permitido.

Al realizar el conteo no sólo se deben considerar los dólares estadounidenses que se lleven, también es necesario incluir otras monedas extranjeras y otros instrumentos monetarios como cheques.

El límite marcado por Aduanas y Protección Fronteriza es de 10 mil dólares, equivalentes a cerca de 199 mil pesos mexicanos, para entrar y salir del país.

#DYK there is no limit to $$ that can be brought in/out of the US, but if traveling with more that 10K you must fill out a form FinCEN 105 pic.twitter.com/CqDtwk4yUc