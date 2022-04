¿Cuál es el origen del burrito y cómo se prepara?

¿Qué mejor que saciar el hambre con un poco de carne y frijoles envueltos con una tortilla? El burrito es uno de los alimentos tex-mex más populares en Estados Unidos e incluso tiene su propio día nacional, que se celebra este 7 de abril.

La compra de este platillo mexico-estadounidense deja miles de millones de dólares en ventas a cadenas como Taco Bell y Chipotle.

Una encuesta realizada en 2016 por Moe’s Southwest Grill arrojó que 72 por ciento de los millennials consultados en Estados Unidos consumen entre dos y tres burritos a la semana.

Además, 75 por ciento de las personas consultadas afirmó que podría comer burritos dos veces al día si fuera muy bueno. También les gusta comerlo antes de una noche de copas y para evitar la cruda.

El platillo es tan popular que hasta algunas personas se atribuyen falsamente su creación. En Corea del Norte, el periódico del partido en el poder aseguró que el burrito había sido creado por el exmandatario Kim Jong-il en 2011.

Grand Marshal Kim Jong-il credited with invention of Mexican, Argentinian and Brazilian cuisine. Egregious "Tex-Mex" credited to Taco Bell. pic.twitter.com/GZ42q7dxNd

La primera mención del burrito de la que se tiene registro es en el Diccionario de mejicanismos de Feliz Ramos i Duarte, de 1895, de acuerdo con el libro Saberes con sabor: Culturas hispánicas a través de la cocina. Este alimento se definía como un sinónimo del taco, que contenía una tortilla enrollada con carne y se afirmaba que era originario de Guanajuato.

Sin embargo, el burrito se popularizó en la época de la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un vendedor llamado Juan Méndez comenzó a vender comida dentro de una tortilla de harina en forma de rollo para que se conservara caliente, según Encyclopedia of Latino Culture.

La leyenda cuenta que Méndez se transportaba en dos burros por Río Grande para hacer sus entregas y las personas llamaron a este platillo “burrito” gracias a su medio de transporte.

También se dice que el origen tuvo lugar en Sonora, donde las personas optaron por envolver las sobras de comida en una tortilla para que fuera más fácil de transportar.



Los burritos llegaron a Estados Unidos en la década de los años cuarenta, gracias a que era el alimento de los trabajadores migrantes que trabajaban en las fábricas.

Este platillo primero encontró un amplio mercado en el sur de California y se popularizó gracias a que en 1956 Duane R. Roberts lo vendió congelado.

Gracias al burrito congelado, los estadounidenses podían guardarlos y comerlos cuando lo necesitaran y hasta se ofrecía en las escuelas.

Happy National Burrito Day! With every purchase of a burrito we’ll give you a free chips and queso! pic.twitter.com/vnFX6BKYNu