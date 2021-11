¿Cuándo es el Black Friday 2021 en Estados Unidos?

El Black Friday, el día con más promociones en el año, está a la vuelta de la esquina y decenas de tiendas en Estados Unidos ya adelantaron sus descuentos.

Aunque ya es una tradición que el Viernes Negro sea el día con más ofertas, en los últimos años los estadounidenses han extendido las compras desde el Día de Acción de Gracias.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) estima que 158.3 millones de personas comprarán durante el fin de semana de festividades, lo que representa 2 millones más que en 2020, pero 7 millones menos que en lo registrado antes de la pandemia de Covid-19.

La mayoría de las personas encuestadas por NRF indicó que la principal razón para comprar en esta época es que las ofertas "son demasiado buenas para dejarlas pasar".

En este 2021, los compradores planean adquirir en el Black Friday y el resto de días de compras artículos como ropa, tarjetas de regalo, juguetes, libros, videojuegos, música y comida.

En juguetes, los más populares para este año con los de las marcas Lego, Barbie, Playstation, Nerf, Disney, Pokémon, Paw Patrol, así como las muñecas LOL y los carros y camiones.

Para este Black Friday, tiendas como Walmart, Best Buy, Costco, Target y Amazon ya lanzaron sus primeras ofertas por el Viernes Negro, pero se espera que saquen muchas más en el fin de semana de descanso por el Día de Acción de Gracias.

Amazon has the Echo Dot (3rd Gen) + Sengled Bluetooth Smart Color Bulb for $24.99 (54% off) https://t.co/sDoygCmttR — Black Friday (@blackfriday) November 18, 2021

¿Cuándo es el Black Friday 2021?

El Viernes Negro en Estados Unidos se realiza en la mayoría de las tiendas en el día siguiente a Thanksgiving, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. En este 2021, el Black Friday ocurrirá el 26 de noviembre.

Sin embargo, las ofertas generalmente comienzan en la tarde del Día de Acción de Gracias para las compras en línea y los clientes forman filas para esperar a que abran las tiendas en las primeras horas del viernes.

El Viernes Negro no es un día feriado oficial en el calendario federal, pero la mayoría de los trabajadores tienen el día libre por ser el día siguiente a la celebraciones del Thanksgiving Day.

Hear how retailers are staffing, prepping for #BlackFriday and ensuring shelves are stocked throughout the season. https://t.co/yQ8TgGC3NR pic.twitter.com/leKUHHE9RT — National Retail Federation (@NRFnews) November 16, 2021

¿Por qué se le dice Black Friday?

Hay dos versiones que tratan de explicar el nombre que se le otorgó al viernes con más compras en todo el año. La primera apunta a que se le llama Black Friday porque las tiendas dejan de estar en números rojos y vuelven a ser negros, lo que significa que son más rentables y no tienen pérdidas.

La otra indica que en 1869, los inversionistas Jim Fisk y Jay Gould causaron un incremento del precio del oro y causaron una caída del 20 por ciento en la bolsa, lo que generó una caída del 50 por ciento en el valor de varias cosechas.

En los años 60 se popularizó el término Viernes Negro en las tiendas minoristas y se le consideró el inicio de la época de compras de fin de año.