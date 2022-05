¿Cuánto cuesta una hamburguesa en Estados Unidos?

La hamburguesa es uno de los alimentos más populares en Estados Unidos y hay miles de restaurantes que la sirven en el país, cada uno a su estilo.

Sin embargo, el líder en ventas de este platillo es McDonald’s, la cadena de comida rápida creada en 1955 en California.

De acuerdo con el sitio especializado Statista, McDonald’s vende 40 mil 517 millones de dólares al año, tan sólo en Estados Unidos. En segundo lugar, pero muy lejos de cima se ubica Wendy’s, con 10 mil 231 millones de dólares, y le sigue Burger King, con 9 mil 657 millones de dólares.

En el resto de la lista de mayores ventas en Estados Unidos están Sonic Drive-In, Jack in the Box, Whataburger, Culver’s, Hardee’s, Five Guys Burgers and Fries, Carl’s Jr, In-N-Out Burger y Steak ‘n Shake.

Las hamburguesas tienen diferentes costos según el restaurante en el que se compren o el tipo de platillo que sea, ya que una hamburguesa doble siempre será más cara que una sencilla.

Pero también importa la región en la que se adquiera. El mismo menú de McDonald’s o de Burger King es más barato en algunas ciudades que en otras.

El sitio Simple Thrifty Living realizó un análisis del costo promedio de este platillo en cada estado, tomando en cuenta ingredientes básicos como carne, pan, catsup, mostaza, mayonesa, tomate, lechuga, pepinillos y queso.

Como resultado, Arizona fue el estado donde la hamburguesa es más barata, con un costo de 2.34 dólares, seguido de Maryland y Delaware con 2.37 dólares. En la lista también se encuentra Pensilvania con 2.38 dólares, así como Idaho, Washington D.C. y Utah con 2.42 dólares.

Las más costosas en Estados Unidos se pueden encontrar en Hawái, Minnesota y Alaska, donde los costos llegan casi a los tres dólares.

Además, los precios aumentan al agregar las inseparables papas y refresco para acompañar la hamburguesa.

Por ejemplo, en McDonald’s, el costo promedio de una Big Mac es de 3.99 dólares y la hamburguesa más cara llega a los 6.69 dólares y es la Doble Cuarto de Libra con Queso. Asimismo, esta cadena tiene la opción del menú por uno, dos o tres dólares, para quienes no quieren gastar mucho dinero.

