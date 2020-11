Cyber Monday 2020. Estas son las mejores ofertas en EU

Uno de los días más importantes para la economía estadounidense y uno de los que marca el inicio de la temporada navideña está a punto de llegar con promociones en miles de artículos en tiendas en línea.

Nos referimos al Cyber Monday o Lunes Cibernético que llegará en unos días con promociones y ofertas en diversos artículos de empresas minoristas exclusivamente online, como electrónicos, dispositivos móviles, moda, juguetes, viajes y más.

¿Cuándo es el Cyber Monday?

Por regla comecial, el Cyber Monday se lleva a cabo después del Viernes Negro en Estados Unidos y el primer lunes después de Thanksgiving Day, en su edición 2020 iniciará en la madrugada del 30 de noviembre.

Durante este día se liberan las principales ofertas resultantes de las ventas del Black Friday; sin embargo, en días previos las tiendas van revelando algunas promociones que sirven de antesala al gran día.

Las mejores ofertas del Cyber Monday

En los últimos años el Lunes Cibernético ha tenido un mejor rendimiento que el Black Friday.

Según Jessca Young, analista de investigación de Digital Commerce 360, los usuarios han gastado hasta un 37 por ciento más en el Cyber Monday que el Black Friday, esto debido al fácil acceso que tienen los compradores a aplicaciones y tiendas online.

“Eso se debe en parte a que los descuentos han sido un poco más profundos en Cyber ​​Monday ”, dice. "Pero también porque los consumidores pueden centrarse más en comparar las compras y la compra de regalos cuando están atascados en una computadora de oficina durante un gran período de tiempo el lunes en comparación con un viernes ocupado".

En 2020, según una encuesta hecha por la organización, más del 53 por ciento de los usuarios estadounidenses planean hacer compras en línea.

Ofertas disponibles del Cyber Monday 2020

Ropa y zapatos

- Old Navy - Ofertas que durarán toda la semana, desde el 23 al 30 de noviembre con descuentos de hasta el 50 por ciento sobre ropa para toda la familia.

- Gap - Descuentos del 50 por ciento en todo el sitio además de envíos gratuitos desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre.

- Banana Republic - Descuentos de hasta el 75 por ciento en todo el sitio desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre.

- Aerosoles - Hasta el 50 por ciento de descuento en todas las líneas de botas.

- TOMS - Descuentos de hasta el 60 por ciento en productos seleccionados y 35 por ciento en toda la compra con el código THANKFUL.

- Bold Dots - 30 por ciento de descuento en toda la tienda en línea y envíos gratuitos de durante dos días con el código BLACKFRYDAY.

Hogar

- Bed Bath & Beyond - bonificaciones de hasta $100 dólares con el programa My Funds Rewards válido por 30 días por cada $300 gastados.

- Allswell - Descuentos de hasta el 25 por ciento en casi toda la tienda en línea con el código TURKEY25. Tras finalizar el Cyber Monday lanzará ofertas sobre colchones de hasta el 25 por ciento con el código HOME4HOLIDAYS hasta el 22 de diciembre.

- Wayfair - Descuentos del 80 por ciento en toda la tienda con envíos gratuitos y ventas flash por tiempo limitado hasta el 1 de diciembre.

Belleza y bienestar

- It Cosmetics - 25 por ciento de descuento en todos los pedidos con el código CELEBRATE25.

- Mila Moursi - Ofertas en toda la tienda de hasta el 70 por ciento de descuento.

- sky ICELAND - 20 por ciento de descuento en toda la tienda en línea ahora más 30 por ciento de descuento en toda la tienda en Cyber Monday más descuentos en la línea Detox Kit GWP.

Tecnología

- Best Buy - Ofrece ahorros en todos los departamentos, incluyendo $300 dólares de descuento en pantallas 4K UHD Smart TV Android, $130 en Samsung All In One con sonido Alexa y $100 de descuento en NURVV Run’s Insole Activity Tracker GPS.

- Dyson - Ofertas en productos selectos para el cuidado del piso y medio ambiente con descuentos de hasta $200 dólares.

- Walmart - Ahorros masivos en línea desde el 25 de noviembre.

Según el portal de blackfriday.com/cyber-monday estos son los artículos con mejores precios ahora:

- De Macy's - Electrodomésticos pequeños a $8 después del reembolso.

- De Kohl's - Aspiradora robótica iRobot Roomba 677 de $185 + $ 45 de Kohl's Cash.

- De Walmart - Olla de cocción lenta Crock-Pot 7QT de $19.77.

- De JCPenney - Asador antiadherente Cooks de $15 con parrilla después del reembolso.

- De Kohl's - Juguetes de $ 20 y menos.

