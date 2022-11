Cyber Monday 2022: 7 consejos para unas compras seguras

El día con mejores ofertas para las compras en línea llegó con el Cyber Monday y en este 2022 hay cientos de promociones que puedes aprovechar.

El “lunes cibernético” nació en 2005, cuando la Federación Nacional de Minoristas (NRF) notó la importancia que estaban cobrando las compras electrónicas y decidió impulsar un día de compras similar al Black Friday. Aunque al inicio se enfocaba en juguetes y artículos electrónicos, ahora casi todos los productos están disponibles en el Cyber Monday.

Durante la pandemia de Covid-19, este día de promociones tuvo altos niveles de participación, ya que la mayoría de los compradores evitaba las tiendas físicas por temor al contagio.

Para este 2022, la NRF calcula que más de 63 millones de estadounidenses realizarán sus compras de fin de año durante el Cyber Monday.

Además, la mayoría de las empresas extiende sus ofertas fuera de Estados Unidos, para que los compradores puedan aprovechar el evento en otros países, como México.

Si estás decidido a adquirir productos durante este “lunes cibernético”, hay algunos consejos que puedes seguir:

1. Compra con tarjeta de crédito

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) recomienda realizar todos los pagos en línea con tarjeta de crédito, ya que es más fácil hacer reclamos por cargos fraudulentos, en comparación con la de débito.

Otra opción es comprar con tarjetas digitales de crédito, que impiden las compras sin tener los números actualizados, o con PayPal, con la que la tienda no obtendrá el número de tu tarjeta.

Por seguridad, CISA exhorta a los consumidores a verificar que las url de los sitios web en los que se adquieran productos comiencen con https:, para que sea un sitio seguro donde la información esté encriptada.

La marca de antivirus Norton sugiere comprar únicamente en portales de marcas reconocidas como Walmart o Amazon. Es importante alejarse de intermediarios que anuncian productos de grandes marcas e ir directamente al sitio web de la empresa.

