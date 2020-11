El helicóptero personal de Trump sale a la venta

El helicóptero personal que utilizó Donald Trump en su reality show "The Apprentice", antes de se presidente de Estados Unidos, fue lanzado a la venta a través de una agencia.

La aeronave, propiedad de the Trump Organization ya se encuentra en el catálogo de la empresa Jet Edge Partners pero en la imagen se observa que le fue retirado el apellido del presidente del exterior, como lucía en el reality. No obstante, conserva la matrícula N76DT y las dos últimas letras representan a Donald Trump.

Los acabados exteriores del helicóptero Sikorsky S76B se mantienen en color negro con líneas rojas en la parte inferior.

El helicóptero fue construido en 1989 y cuenta con 6 mil 259 horas de vuelo, al igual que con 19 mil 159 aterrizajes, según la ficha técnica de Jet Edge Partners.

La aeronave de Donald Trump cuenta con seis asientos en la cabina, cajones para bebidas y hielo, un gabinete para bebidas, un sillón ejecutivo con mesa plegable de caoba y una pantalla.

He needs money, and he needs it fast. Trump’s selling his personal helicopter that was featured in ‘The Apprentice’ for $800,000. pic.twitter.com/0XQ5Fff4Cc