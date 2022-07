Elon Musk lanzará nuevo Tesla que dice ser “el automóvil más rápido del mundo”

Elon Musk sabe cómo innovar con su empresa de autos eléctricos Tesla y cómo competir dentro de una cotizada y casi exclusiva industria que está apostando por energías más limpias y vehículos 100 por ciento tecnológicos.

Recientemente el empresario anunció el lanzamiento del nuevo modelo de Tesla, el Tesla Roadster, que promete ser el mejor y más rápido auto eléctrico de la historia hasta el momento.

Según el sitio web de la empresa, el auto irá de cero a 60 mph (96.5 km/h) en sólo 1.9 segundos, una hazaña que ningún eléctrico en el mundo ha logrado, si siquiera modelos superdeportivos e hiperdeportivos de este tipo.

El primer Roadster se presentó en 2008 causando furor entre los fanáticos de los autos y usuarios debido a que fue el primer vehículo eléctrico con batería (BEV) en usar celdas de batería de iones de litio y alcanzar más de 320 kilómetros con una carga.

Elon habló por primera vez de una versión mejorada en 2011, luego puso sobre la mesa la idea de lanzar la nueva generación en 2014, pero el anuncio del lanzamiento se hizo en 2017 de forma oficial.

Sin embargo, debido a los conflictos de producción y a la escasez en la cadena de suministro, el lanzamiento del nuevo modelo de Tesla Roadster fue establecido para 2023 bajo la insignia de la empresa y la promesa de que será el más rápido del mundo.

“2021 ha sido el año de una escasez de cadena de suministro súper loca. Así que no importaría si tuviéramos 17 nuevos productos, ya que ninguno se enviaría. Suponiendo que 2022 no sea un gran drama, el nuevo Roadster debería enviarse en 2023”, dijo Musk en Twitter el año pasado.

