Empleados someten a cliente que se negó a usar cubrebocas en Canadá

Un hombre fue sometido por los trabajadores de una tienda de British Columbia, en Canadá, por negarse a utilizar cubrebocas en reiteradas ocasiones y a salir del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en la tienda Canadian Tire, de la ciudad de Burnaby, el lunes pasado.

Una persona captó en video la riña entre los trabajadores del establecimiento y el cliente que se negaba a cumplir las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19.

Según muestra el video, el personal de Canadian Tire siguió al hombre y le solicitó que saliera del establecimiento y continuaba negándose a usar un cubrebocas, como lo ordena la provincia de British Columbia.

Además, el hombre sacó su celular, aparentemente para filmar al personal del establecimiento, pero el dispositivo termina en el piso durante la riña.

“No me toquen”, exclamó el cliente a los tres empleados que trataban de esposarlo, ya que se resistía a salir. Sin embargo, el hombre empujó a los trabajadores y aseguró que sus derechos humanos estaban por encima del mandato sobre los cubrebocas.

Uno de los miembros del personal de la tienda colocó su brazo alrededor del cuello del comprador para tratar de someterlo. “No puedo respirar”, indicó el hombre mientras se encontraba en el suelo.

VANCOUVER -- Mounties confirmed they are investigating a confrontation between a man who refused to wear a mask and staff at the Canadian Tire in Burnaby, B.C. pic.twitter.com/Sgj10lA6qX