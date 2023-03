Una forma de mejorar el aspecto físico diario es agregar un toque personal único y atractivo para no reflejar malas costumbres en una primera impresión.

Ciertos factores influyen para que el aspecto sea un reflejo de quién eres y lo que quieres.

Insider apunta que conseguir un buen look similar a las grandes estrellas y a las personas exitosas no es tan difícil, sólo debes saber elegir, combinar y restar lo que no vaya con tu personalidad.

Así mismo hay elementos ocasionan que el aspecto en general se vea descuidado, sin importar la marca, el precio o la calidad de la indumentaria.

El sitio web consultó con una serie de profesionales en la materia para aprender a reconocer los errores que hacen que el look en general se vea mal y te hagan ver como descuidado.

Entre los principales percances se encuentra utilizar ropa desgastada o rota en exceso, aunque ésta se encuentra entre los primeros lugares de tendencia, los enormes agujeros dan la apariencia a que es ropa reciclada.

Por su parte, no prestar atención a los detalles de fábrica te puede dejar en evidencia, tales como las costuras en bolsas o respiraderos de sacos y abrigos que se deben quitar una vez que la prenda se vaya a usar, o bien las etiquetas informativas que están diseñadas para ser arrancadas.

Y si bien la comodidad debe ser primordial, existen prendas que no la brindan, y aunque sean muy glamorosas, deben ser evitadas.

En la galería te dejamos con los principales errores de moda que te hacen ver desaliñado y poco elegante, de acuerdo con expertos en moda que hablaron con Insider.