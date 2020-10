¿Es mejor el Amazon Prime Day o el Black Friday?

El Amazon Prime Day se ha consolidado como uno de los eventos de ofertas masivas para los consumidores de Estados Unidos, al igual que el Black Friday o el Cyber Monday.

En el evento estelar de la empresa fundada por Jeff Bezos tendrá descuentos de más del 50 por ciento en dispositivos electrónicos, juguetes, ropa, productos de belleza, entre otros.

Aunque el Prime Day se parece a otros días de promociones, tiene varias diferencias y beneficios que pueden aprovechar los compradores.

El Viernes Negro o Black Friday es, por tradición, el día de compras más importante en los Estados Unidos. Cada año, miles de personas forman filas durante la madrugada para ser los primeros en ingresar a los establecimientos y aprovechar rebajas únicas.

El Amazon Prime Day se había realizado en julio cada año, pero por la pandemia de Covid-19 este 2020 se retrasó al 13 y 14 octubre.

El Black Friday se lleva a cabo anualmente, el cuarto viernes de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias, y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

Get ready to save big. #PrimeDay starts in two days. Oct 13th through the 14th. https://t.co/riKJoEuiyf pic.twitter.com/GaR5dYnti3