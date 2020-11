Este es el contenido que tiene Disney + en Latinoamérica

La plataforma de contenido digital Disney + ya está disponible en países de Latinoamérica con un costo de $159 pesos mexicanos mensuales o $1,599 pesos anuales. Ambos planes tienen 7 días para una prueba gratuita.

La llegada del servicio streaming ha causado revuelo entre los usuarios de México porque incluye contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

No obstante, también ha desatado reacciones entre quienes esperaban encontrar todas las temporadas de Los Simpson y sólo hallaron disponibles las temporadas 29 y 30.

A continuación los títulos más relevantes de la plataforma.

¿Cuáles son las películas y series de Disney Plus en México?

Disney:

Moana.

Princesas: La Bella y la Bestia, La Princesa y el Sapo, la Bella Durmiente,Frozen, La Sirenita, Blancanieves, La Cenicienta, Aladdín, Mulán.

Lilo y Stitch 1, 2 y su serie.

Clásicos y sus live action: Bambi, Dumbo, La dama y el vagabundo, El Rey León, Maléfica, El Libro de la Selva, Hércules, Pinocho, el Jorobado de Notre Dame.

Narnia.

Bolt.

Winnie The Pooh.

Piratas del Caribe: toda la saga.

Abracadabra

Musicales: Hamilton, Black is King, Camp Rock, Let it Shine, High School Musical, Mary Poppins.

Alicia en el País de Las Maravillas.

Dinsney Nature: Pinguinos, Vivir al Límite, Elefante, Buceando con Delfines, Nacidos en China.

Los Simpson:

Temporadas 29 y 30 de Los Simpson.

Los Simpson, La Película.

Pixar:

Unidos.

Todas las películas de Toy Story.

Valiente.

Coco.

Buscando a Dory, Buscando a Nemo.

Monsters Inc., Monsters University.

Cars.

Up.

Los Increíbles.

Ratatouille.

Bichos.

IntensaMente.

Wall.E.

Marvel:

Avengers Endgame.

Capitana Marvel.

Ant-Man WASP.

Avengers Infinity War.

Pantera Negra.

Thor Ragnarok.

Guardianes de la Galaxia.

Doctor Strange.

Civil War, Capitán América.

Avengers, era de Ultrón.

Iron Man.

Capitán América

X-Men.

Los 4 Fantásticos.

Wolverine- Inmortal.

Clásicos de Marvel animados.

Star Wars:

El Ascenso de Skywalker.

Los Últimos Jedi.

El Despertar de la Fuerza.

El Regreso del Jedi.

El Imperio Contrataca.

Una Nueva Esperanza.

Rogue One.

Han Solo.

La Venganza de los Smith.

El Ataque de los Clones.

La Amenaza Fantasma.

The Mandalorian.

National Geographic:

Sobrevolando.

El mundo según Jeff GoldBlum.

Hawái Salvaje.

Gordon Ramsay: Sabores Extremos.

Felinos Salvajes de India.

Diana: En primera persona.

Apollo: Missions to the Moon.

The Flood.

Planeta Hostil.

Puedes ver el listado de la programación completa aquí.

El analista de Digital TV Research Simon Murray estima que Disney+ alcanzará los 194 millones de suscriptores a nivel mundial para el año 2025.