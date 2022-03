FDA alerta sobre contaminación en harina para hot cakes de Walmart

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó sobre el retiro de un lote de harina para hot cakes, vendida por Walmart, por estar contaminado con fragmentos de un cable.

El producto de Great Value fue distribuido en toda la Unión Americana a través de las tiendas de la cadena Walmart.

La agencia sanitaria detalló que el cable que cayó en la harina Buttermilk Pancake & Waffle Mix fue usado para despejar la línea de procesamiento en una parte del producto.

Por el momento, ni el fabricante de la mezcla para hot cakes Continental Mills ni la FDA han recibido informes de afectaciones a la salud en los consumidores del producto.

No obstante, la empresa ordenó retirar todo el lote contaminado de todas las tiendas Walmart de Estados Unidos para evitar daños. Además, se pidió a todos los clientes que desechen o devuelvan el producto.

La harina bajo advertencia se puede identificar con el nombre Great Value Buttermilk Pancake & Waffle Mix, con UPC 078742370828 y código de lote KX2063. También cuenta con una fecha de caducidad del 9 de enero de 2023.

