Fechas y costos de los boletos para los conciertos de Blink-182 en EU

¿No alcanzaste boletos para ver a Blink-182 en México? Todavía no pierdas las esperanzas, pues la banda tiene casi 30 conciertos programados en diferentes ciudades de Estados Unidos a las que puedes acudir.

Las preventas de las entradas ya arrancaron en diferentes ciudades y la venta general comienza a partir del 17 de octubre para poder disfrutar de los éxitos de Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge.

Como parte de su regreso a los escenarios, Blink-182 también lanzó la canción Edging, que forma parte de su nuevo álbum de estudio.

El tour mundial de Blink-182 arrancará en México. La sede del primer concierto será el Parque Morelos de Tijuana, el próximo 11 de marzo, cuando la banda se presente en el festival Imperial GNP.

Además de México y Estados Unidos, la gira mundial llegará a Canadá, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda, entre otros países.

Si quieres cantar éxitos como I Miss You y All The Small Things en los conciertos que ofrecerá la agrupación en Estados Unidos, estos son los precios que debes contemplar.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Blink-182 en Estados Unidos?

St. Paul, Minnesota

4 de mayo de 2023 en el Xcel Energy Center.

Costo de los boletos: entre 324.50 (6,482 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Chicago, Illinois

6 y 7 de mayo de 2023 en el United Center.

Precio de las entradas: entre 155.50 (3,106 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Detroit, Michigan

9 de mayo de 2023 en la Little Caesars Arena.

Costo de los boletos: entre 349.50 (6,981 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Cleveland, Ohio

16 de mayo de 2023 en el Rocket Mortgage Fieldhouse.

Precio de las entradas: entre 90 (1,797 MXN) y 750 dólares (14,981 MXN).

Pittsburgh, Pensilvania

17 de mayo de 2023 en la PPG Paints Arena.

Costo de los boletos: entre 274.50 (5,483 MXN) y 950 dólares (18,976 MXN).

Nueva York, Nueva York

19 de mayo de 2023 en el Madison Square Garden.

Precio de las entradas: entre 515.45 (10,296 MXN) y mil 463.70 dólares (29,238 MXN).

Long Island, Nueva York

20 de mayo de 2023 en la UBS Arena del Belmont Park.

Costo de los boletos: entre 416.65 (8,322 MXN) y mil 470.35 dólares (29,371 MXN).

Boston, Massachusetts

21 de mayo de 2023 en TD Garden.

Precio de las entradas: entre 356 (7,111 MXN) y mil 106.50 dólares (22,103 MXN).

Washington DC

23 de mayo de 2023 en la Capital One Arena.

Costo de los boletos: entre 297.50 (5,942 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Brooklyn, Nueva York

24 de mayo de 2023 en el Barclays Center.

Precio de las entradas: entre 80 (1,598 MXN) y 706 dólares (1,4102 MXN).

Baltimore, Maryland

26 de mayo de 2023 en la Baltimore Arena.

Costo de los boletos: entre 274.50 (5,483 MXN) y mil 50 dólares (20,974 MXN).

Hershey, Pensilvania

27 de mayo de 2023 en el Hersheypark Stadium.

Precio de las entradas: entre 249.50 (4,983 MXN) y 875 dólares (17,478 MXN).

Phoenix, Arizona

14 de junio de 2023 en el Footprint Center.

Costo de los boletos: entre 494.50 (9,877 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Los Ángeles, California

16 de junio de 2023 en el Banc of California Stadium.

Precio de las entradas: entre 499.50 (9,977 MXN) y 824.50 dólares (16,469 MXN).

San Diego, California

20 de junio de 2023 en el Pechanga Arena.

Costo de los boletos: desde 174.50 (3,485 MXN).

San José, California

22 de junio de 2023 en el SAP Center.

Precio de las entradas: entre 337.50 (6,741 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Sacramento, California

20 de junio de 2023 en la Pechanga Arena.

Costo de los boletos: entre 389.50 (7,780 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Seattle, Washington

22 de junio de 2023 en el SAP Center.

Precio de las entradas: entre 430 (8,589 MXN) y 980.50 dólares (19,586 MXN).

Denver, Colorado

3 de julio de 2023 en la Ball Arena.

Costo de los boletos: entre 349.50 (6,981 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Dallas, Texas

22 de junio de 2023 en el American Airlines Center.

Precio de las entradas: entre 337.50 (6,741 MXN) y 975 dólares (19,476 MXN).

Austin, Texas

7 de julio de 2023 en el Moody Center.

Costo de los boletos: entre 630.50 (12,594 MXN) y mil 281 dólares (25,588 MXN).

Houston, Texas

8 de julio de 2023 en el Toyota Center.

Precio de las entradas: desde 149.50 dólares (2,986 MXN).

Tampa, Florida

10 de julio de 2023 en la Amalie Arena.

Costo de los boletos: entre 309.50 (6,182 MXN) y 975 dólares (19,476 MXN).

Sunrise, Florida

11 de julio de 2023 en la FLA Arena.

Precio de las entradas: entre 324.50 (6,482 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Atlanta, Georgia

13 de julio de 2023 en la State Farm Arena.

Costo de los boletos: entre 274.50 (5,483 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Charlotte, Carolina del Norte

14 de julio de 2023 en el Spectrum Center.

Precio de las entradas: entre 374.50 (7,480 MXN) y mil 275 dólares (25,469 MXN).

Nashville, Tennessee

16 de julio de 2023 en Bridgestone Arena.

Costo de los boletos: entre 349.50 (6,482 MXN) y 850 dólares (16,979 MXN).

Las Vegas, Nevada

21 de octubre en el When We Were Young Festival en Las Vegas Festival Grounds.

Precio de las entradas: entre 249.99 (4,993 MXN) y 539 dólares (10,766 MXN).