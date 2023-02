Si bien las flores, los chocolates y cualquier otro regalo físico son especiales el 14 de febrero, las frases y tarjetas llenas de romance son un plus para demostrar amor y afecto a amigos o a la pareja.

Enviar una frase, una tarjeta digital o una imagen cariñosa muchas veces significa mucho para la el destinatario, más de lo normalmente uno pensaría, además es económico, creativo y sincero.

Si no sabes qué regalar este San Valentín , pero quieres dar (o decir) algo que te haga quedar bien, con lo que te puedas lucir e incluso con algo con lo que hagas reír, toma en cuenta estas frases.

Frases y citas para San Valentín

- “Y si las estrellas alguna vez mueren, haremos nuestra propia luz, tú y yo”, John Mark Green.

- “Pero cuando estoy contigo, me siento como un soñador que ha hecho realidad todos sus sueños”, Chris Stapleton, When I’m With You.

- “No hay malas consecuencias en amar plenamente, con todo tu corazón. Siempre se gana dando amor”, Reese Witherspoon.

- “El amor no tiene nada que ver con lo que esperas recibir, sólo con lo que esperas dar”, Katherine Hepbur

- “No amas a alguien porque es perfecto. Lo amas a pesar del hecho de que no lo es”, Jodi Picoult.

- “No sigo el libro de las reglas. Me guío desde el corazón, no desde la cabeza”, Princesa Diana.

- “El amor no se mira con los ojos, sino con la mente, y por eso, al alado Cupido lo pintan ciego”, William Shakespeare.

- “Te amo porque todo el universo conspiró para ayudarme a encontrarte”, Paulo Coelho.

- “El amor es un juego que dos pueden jugar y ambos ganan”, Eva Gabor.

- “Cuando tienes la suerte de conocer a tu única persona, entonces la vida da un giro para mejor. No puede ser mejor que eso”, John Krasinski.

- “Cada corazón canta una canción incompleta, hasta que otro corazón susurra de vuelta”, Platón.

- “Eres la respuesta a cada plegaria que he ofrecido”, Nicholas Sparks.

- “Si me recuerdas, entonces no me importa si todos los demás lo olvidan”, Haruki Murakami.

- “Te amo, y ese es el principio y el final de todo”, F. Scott Fitzgerald.

- “El romance es el glamour que convierte el polvo de la vida cotidiana en una neblina dorada”, Elinor Glyn.

- “Eres mi corazón, mi vida, mi único pensamiento”, Arthur Conan Doyle

- “No puedes culpar a la gravedad por enamorarte”, Albert Einstein.

- “Cada vez que ames, ama tan profundamente como su fuera para siempre”, Audre Lorde.

- “Todo lo que necesitas es amor. Pero un poco de chocolate ahora y no duele”, Charles M. Schulz.

- “Te amé ayer, te amo todavía, siempre lo he hecho, siempre lo haré”, Elaine Davis.

- “Toma mi mano, toma mi vida entera también, pero no puedo evitar enamorarme de ti”, Elvis Presley, Can’t Falling In Love.

- “Cuando amas a alguien, amas a toda la persona tal como es, y no como te gustaría que fuera”, Leo Tolstoy, Anna Karenina.

- “El amor se compone de una sola alma que habita dos cuerpos”, Aristoteles.

- “Si tuviera una flor por cada vez que pienso en ti, podría caminar por mi jardín para siempre”, Alfred Tennyson.

- “Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde”, Pablo Neruda.

Imágenes para celebrar el 14 de febrero

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Canva