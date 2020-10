Halloween 2020: ideas de disfraces caseros a bajo costo

Halloween ya está a la vuelta de la esquina, pero aún tienes tiempo para preparar tu mejor disfraz a bajo costo y de forma sencilla.

Si bien la pandemia por coronavirus redireccionará la forma en que comúnmente se celebra esta fecha, todavía puedes lucir tu mejor diseño a través de redes sociales, en reuniones virtuales, con tu familia o con tu grupo de amigos reducido para mantener vivo el espíritu de una de las fechas más esperadas del año.

En vez de gastar cientos de pesos en un disfraz, puedes utilizar tu creatividad y tiempo disponible para crear tu propio atavío según tus gustos personales, desde tu cantante favorito, hasta un superhéroe o villano.

A continuación te dejamos con unas opciones asequibles y sencillas que, incluso, puedes construir en el último minuto.

1. Tatiana de la Princesa y el Sapo

Sólo necesitas un vestido verde que puedas combinar con una tiara o un adorno para el cabello del mismo color. Peina tu cabello en un moño alto con rizos sobre tu rostro y utiliza el maquillaje que mejor quede con tu disfraz, no olvides ponerle un poco de glamour y creatividad.

2. Gerald Johansen

Si eres un amante de las caricaturas noventeras y quedaste encantado con Hey Arnold!, considera un disfraz de Gerald, el mejor amigo de Arnold. Sólo necesitas una camisa o sudadera roja de manga larga, tenis rojos y jeans azules, si puedes pégale un 33 de papel blanco en el frente.

Además de ser sencillo es original y bastante asequible ya que estas prendas suelen ser un básico.

3. Taylor Swift

Adoptar un look de la cantante en realidad es muy sencillo. Puedes usar desde un vestido rosa como el que utilizó en su video de ME!, uno azul como el de Delicate o enterizos negros como los de la era Reputation. Si utilizas tu creatividad no necesitarás más que tu guardarropa y maquillaje para adoptar su estilo.

4. Risky Business

¿Te suena el título de esta película? Si la has visto seguro tienes en mente su icónica escena del baile bajo las escaleras.

Puedes recrear el look de Tom Cruise con una camisa de vestir blanca, un short o calzoncillos a juego con un par de calcetines blancos largos. No olvides una decoración de tu hogar con forma alargada para simular su micrófono.

5. Kylo Ren de Star Wars

La fuerza estará contigo de una forma sencilla. Sólo necesitas medias negras o pantalón, un top o vestido de manga larga y una capa que te convertirá en la versión más fashionista de Kylo. Complementa tu look con un par de botines y guantes también negros.

6. Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany’s

Para imitar el estilo más glamuroso de Hepburn sólo necesitas un vestido negro son mangas, collares de perlas o imitación, guantes largos y un cigarrillo largo, para este puedes usar un popote blanco pintado de negro.

No olvides recoger tu cabello en un elegante moño alto y adoptar su elegante pose.

7. Black Panther

Recrea el disfraz de superhéroe con una máscara de pantera o maquillaje; viste shorts, una falda estampada o un conjunto negro además de bisutería dorada y sandalias. Wakanda forever!.

8. Dwight Scrute en The Office

Aunque parece simple, armar este disfraz te da bastante personalidad. Sólo necesitas una camisa de vestir amarilla sin mangas, pantalones marrones, un cinturón, una corbata rayada, la icónica pluma en el bolsillo de la camisa y lentes. No te olvides de la etiqueta de Dunder Mifflin.

9. Melina de Los Locos Adams

Popular e icónico es la etiqueta que debería llevar este disfraz. Para recrearlo necesitas un vestido negro de mangas cortas, un cuello blanco desmontable, maquillaje pálido y un par de colas de caballo lizas. ¡Ah! y un rostro indescifrable.

10. Billy de Stranger Things

Sólo necesitas un pantalón y una chamarra de mezclilla clara, si está deslavada mejor. Agrega una playera blanca, un collar de cadena y lentes de aviador. Si no tienes el cabello largo, opta por una peluca sedosa y rizada para darle más realismo.

