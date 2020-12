Un hombre baleó una gasolinería en la que momentos antes le pidieron que utilizara cubrebocas, en Washington, Estados Unidos.

El sujeto trató de cargar gasolina en una estación de la ciudad de Ellensburg, en el condado de Kittitas. Sin embargo, el cliente no portaba el cubrebocas obligatorio decretado por el estado debido a la pandemia de Covid-19.

Los empleados de Toads Astro Express le recordaron que debía usar una mascarilla si quería permanecer en el lugar. El hombre salió furioso de la estación y subió a su automóvil, según informaron testigos.

En el vehículo, el sujeto tomó un arma y disparó en al menos tres ocasiones contra la gasolinería antes de arrancarse para huir del lugar. Ninguna persona resultó herida por los disparos.

Posteriormente, agentes del Departamento de Policía de Ellensburg y de Kennewick lograron ubicar a un hombre y un vehículo que cumplían con las características del sospechoso y lo arrestaron.

En el automóvil, los policías también encontraron la pistola con la que el sujeto atacó la estación el pasado 20 de diciembre.

El gobierno del estado de Washington decretó que todas las personas deben usar un cubrebocas en lugares públicos y espacios compartidos, como pasillos de hoteles, parques o restaurantes, mientras los clientes no coman.

Además, todas las empresas y negocios tienen prohibido permitir el ingreso de clientes que no usan una mascarilla, a menos que sean niños menores de 2 años o personas con pérdida auditiva.

