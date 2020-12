Un hombre en Canadá golpeó a los empleados de dos tiendas porque le pidieron utilizar el cubrebocas al interior de los establecimientos.

El Servicio de Policía de Brantford recibió el reporte de un sujeto que agredió a un trabajador que le pidió cubrirse el rostro con una mascarilla, la mañana del 23 de diciembre. Luego de golpear al empleado escapó de la tienda ubicada en Henry Street.

Casi cuatro horas después, los oficiales recibieron otro informe. Un hombre había agredido a un miembro del personal de un local en Lynden Road. El motivo fue el mismo, negarse a utilizar un cubrebocas.

En el segundo incidente, el hombre también arrojó productos del establecimiento al empleado que le pidió usar la mascarilla.

Las autoridades identificaron que ambos reportes de agresión correspondían a la misma persona, un sujeto de 25 años, habitante de la ciudad. El hombre fue detenido, según informó el Servicio de Policía de Brantford, Canadá.

Los agentes arrestaron al agresor de los trabajadores de las tiendas y lo mantienen en custodia. El hombre es acusado de dos cargos de agresión, daños menores e incumplimiento de la sección 7.0.2. de la Ley de Reapertura de Ontario.

