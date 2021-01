Hombre se niega a usar cubrebocas y patea mesa en tienda de Alabama

Un hombre se negó a usar un cubrebocas mientras visitaba una tienda del aeropuerto de Alabama, en Estados Unidos, este domingo.

El cliente ingresó al establecimiento Play and Talk en compañía de una mujer y de un bebé, y ninguna usaba una mascarilla, obligatoria en los comercios del estado por la pandemia de Covid-19.

El personal del comercio de venta de videojuegos y juguetes les pidió a los dos adultos que se colocaran un cubrebocas y les ofreció un par de manera gratuita.

La mujer se colocó la mascarilla de inmediato, pero el hombre se lo colgó en una oreja, por lo que su boca y nariz todavía estaban descubiertos. Al notarlo, los trabajadores de la tienda de Alabama volvieron a pedirle al cliente que se colocara el cubrebocas correctamente.

El sujeto insultó a uno de los trabajadores y alegó que no estaba a menos de 1.5 metros de distancia de otras personas. Según reveló la tienda en Facebook, el hombre luego sacó un cuchillo, cortó la mascarilla para que tuviera un agujero y luego se lo colocó en el rostro.

Ante la actitud del cliente, el personal de la tienda le pidió que saliera del establecimiento.

Según captaron las cámaras de seguridad, al salir del lugar, el hombre se quitó el cubrebocas y lo arrojó hacia uno de los empleados. Además, el cliente pateó la mesa en la que se encontraban las mascarillas desechables gratuitas que ofrece Play and Talk y se retiró.

En Facebook, la tienda afirmó que respeta las opiniones de las personas, pero sus políticas sobre el uso del cubrebocas no cambiará. "Si no crees en las mascarillas o tienes un problema con usarlas, con gusto le ofrecemos entregar los productos en la calle", escribió Play and Talk.



