Ideas de regalos de último minuto para San Valentín

Si todavía no tienes el regalo de San Valentín para tu pareja, aunque el 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, puedes optar por un obsequio que implique poco tiempo pero mucho cariño.

En Estados Unidos, el Día del Amor y la Amistad deja una derrama de más de 21 mil millones de dólares, de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF),

Las personas encuestadas por la NRF planean gastar para esta fecha aproximadamente 164.76 dólares, lo que representa una disminución de 32 dólares en comparación con el año anterior.

La mayoría de los estadounidenses gastan su dinero en dulces, tarjetas de felicitación, flores y citas fuera de casa. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, la principal recomendación es quedarse en el hogar y no salir a celebrar.

Para esta temporada, Amazon y otras plataformas de entrega a domicilio pueden ser tus mejores aliados para comprar desde casa.

Prensa francesa

Si tu pareja es amante del café, una prensa francesa seguramente le encantará.Este objeto permite preparar café de grano sin requerir de una cafetera. Su costo va desde los 200 hasta los 600 pesos, dependiendo de la capacidad de la prensa.

