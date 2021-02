Ideas ‘únicas’ de regalo para este Día de San Valentín

San Valentín está a la vuelta de la esquina y si aún no tienes el regalo para tu persona especial o no sabes qué darle para demostrar tu amor e interés, no te preocupes porque en internet hay un mar de posibilidades.

No es necesario que inviertas una fortuna en el obsequio o que recurras a los tradicionales presentes como las flores, chocolates, enormes osos de peluche y más que pueden romper el encanto de una relación.

Mejor, elige objetos duraderos, útiles, que puedas compartir con tu persona o que se puedan aprovechar por ambos, de forma conjunta o por separada.

A continuación te dejamos con algunas sugerencias que puedes encontrar en línea a buenos precios y con la posibilidad de envío a domicilio, para que no tengas que salir de casa o te expongas a estos tiempos atípicos por coronavirus.

Maquillaje de su película favorita de Netflix

En tiendas como Sephora el maquillaje de la saga de películas To All The Boys de Netflix es toda una sensación.

Puedes encontrarlo en línea a $35 dólares ($700 pesos mexicanos). El set de edición limitada incluye una barra de brillos para los labios, rubor, pigmento para ojos.

Lector de libros electrónicos

Si tu pareja es un amante de los libros, considera regalarle un lector electrónico como los que vende Amazon.

El Kindle Paperwhite cuesta $130 dólares ($2 mil 600 pesos mexicanos) y es bastante práctico, porque se puede llevar a donde sea y no lastima la vista como los lectores de pdf convencionales.

En él, se pueden descargar decenas de libros que también se pueden obtener a través de Kindle, el servicio de biblioteca del gigante minorista.

Suscripción a su servicio favorito de entretenimiento

Lo de hoy son las plataformas streaming que nos ofrecen un sinfín de opciones para entretenernos en casa, desde Netflix con una suscripción básica de $139 pesos; HBO Go por $195 pesos al mes; Disney + por $159; Amazon Prime Video por $99; Apple TV por $69 pesos, hasta Spotify individual por $99 o $129 duo.

Las contrataciones de estos servicios se pueden hacer en línea con pagos con tarjeta o tarjetas de regalo.

Un altavoz inteligente

La tecnología también es una buena opción de regalo como la popular Eco Dot de Amazon, la cual facilita la vida, transmite música, ayuda a la conexión con otras personas, busca información y más a través del comando de voz con tecnología Alexa.

En línea se vende por $45 dólares (casi los $900 pesos).

Velas aromáticas

Para esas citas románticas, qué mejor que unas velas aromáticas que crean el ambiente perfecto. En Etsy se vende The Lovers Pack, una caja de velas de la marca COOLGiRL con fragancias de pétalos de rosas, orquídeas, sal marina, coco y vainilla

En el sitio web de la tienda tiene un precio accesible de $19 dólares ($380 pesos mexicanos).

Suscripción de meses de café extranjero

La tienda online de Atlas Coffe Club ofrece una suscripción de café de varias regiones del mundo para los amantes de esta deliciosa bebida.

Por $55 dólares ($1100 pesos) Atlas envía por tres meses diferentes tipos de café originarios de diferentes regiones cafeteras, además de recomendaciones de preparación personalizadas y una postal con información sobre los métodos de cultivo de los granos en cada país.

