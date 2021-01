Indian Creek, la isla millonaria y exclusiva donde vivirá Ivanka Trump

A finales del 2020, Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner compraron un exclusivo lote en Florida por $31 millones de dólares, ubicado cerca de los hogares de empresarios multimillonarios, celebridades, estrellas del deporte, supermodelos y emires árabes.

La propiedad conocida como Búnker Millonario se ubica en Indian Creek Village, un exclusivo municipio con su propio alcalde y fuerza policial.

El municipio es tan exclusivo que sólo hay 30 residencias vigiladas por 13 policías, incluidos elementos que navegan por la costa en barco las 24 horas para vigilar los alrededores de la isla Indian Creek Country Club.

Sólo hay una calle que rodea los 297 acres que tiene la isla de tamaño. Sin embargo, no es probable que todos los vecinos se encuentren cada día, ya que suelen estar dentro de sus mansiones, navegando en yate, en la playa o en el club de campo, para el cual se necesitan requisitos extraordinarios para ser miembro, ya que no basta con la compra de una casa en el área.

La isla es conocida a nivel mundial por su privacidad y poca socialización que hay entre sus vecinos.

“El estilo de vida de Indian Creek es privado. No hay un sentido de comunidad. No hay picnics en el vecindario. Si eres un cierto tipo de persona, no necesitas desconocidos que te cortejen y quieran ser tus amigos”, le dijo a Page Six un miembro de la alta sociedad de Miami.