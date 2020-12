Invasión de ratas obliga a cerrar restaurante en Manhattan

Un restaurante de la cadena Chipotle tuvo que cerrar en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, tras ser invadido por unas ratas agresivas del tamaño de un gato. Los trabajadores de la sucursal indicaron que los animales no sólo se comían los alimentos, también los atacaban.

Los empleados acusaron que la cadena de restaurantes no actuó correctamente para atender la plaga y ellos debían golpear a los animales para mantenerlos lo más lejos posible.

El restaurante cerró temporalmente a finales de noviembre, luego de semanas de pánico entre el personal de Manhattan. Antes de la suspensión de operaciones, el lugar seguía ofreciendo alimentos para llevar.

En un comunicado, Chipotle dijo que la plaga en la sucursal de West 169th Street fue ocasionada por los restaurantes vecinos que llevan varios meses cerrados y no reveló la fecha en la que se volverá a abrir el establecimiento.

Además, la cadena aseguró que equipos de atención de plagas realizan una limpieza profunda en el restaurante.

OH RATS: Workers at an Upper Manhattan #Chipotle restaurant say they’ve killed dozens of the rodents by stomping on them, smacking them with broom handles, dropping boxes on them and various other medieval methods of extermination #BlackTwitter pic.twitter.com/YqX7qFiRWa