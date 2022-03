Las 11 muñecas Barbie más valiosas de la historia

Barbie es la muñeca más famosa en el mundo y es un juguete icónico de la marca Mattel, que cada año le deja ventas de miles de millones de dólares.

El mercado de ventas más importante de esta muñeca es América del Norte, pues concentra la más de la mitad de los ingresos de la compañía fabricante. En Estados Unidos, las Barbies sin accesorios se pueden comprar con ocho dólares (168 MXN) y su costo incrementa hasta a 60 dólares (1,266 MXN) cuando incluye objetos como micrófonos o autos de juguete.

En México, la muñeca más barata se vende en 100 pesos y la más costosa puede rebasar los 2 mil 500 pesos al incluir accesorios como un camper o una limusina.

Barbie fue lanzada al mercado en 1959 por Mattel, una empresa fundada por Ruth y Elliot Handler. Ruth se inspiró en las muñecas de papel con las que jugaba su hija Barbara y creó una muñeca tridimensional que rápidamente se popularizó en Estados Unidos y el mundo.

Algunas muñecas de la marca rebasan cualquier precio que se pueda encontrar en los supermercados, por ser de colección o por pertenecer a ediciones raras.

Las Barbies poco comunes también aumentan su valor por los accesorios que tienen, las variaciones que se les han hecho, las condiciones en las que se encuentran y si siguen en sus cajas. Estas son las ediciones más valiosas de acuerdo con el sitio especializado 24/7 Wall Street:

11. Barbie Blonde Bubble Cut

Esta muñeca con bodysuit rojo y pelo rubio corto fue lanzada en 1962 y tiene actualmente un valor estimado de 2 mil 999 dólares.

10. Barbie Pink Jubilee

La edición limitada por el 30 aniversario de Barbie se vendió en 1989 y tiene ahora un valor estimado de 3 mil dólares.

9. Barbie Bild Lilli Hausser

La muñeca alemana Bild Lilli fue lanzada en 1955, basada en un personaje de historieta y vestida con ropa de los años 50. En 1964 se dejó de producir luego de que Mattel adquirió sus derechos y es por ello que esta última edición hecha bajo la dirección de Ruth Handler ahora tiene un valor de 3 mil 200 dólares.

8. Barbie Career Girl

Esta edición fue vendida exclusivamente en Japón con una gran variación de la muñeca original. Ya que la Barbie no obtuvo buena aceptación entre el sector japonés, Mattel realizó varios cambios entre los años 60 y 80 para intentar incrementar sus ventas. Esta muñeca actualmente tiene un valor de 3 mil 459 dólares.

7. Barbie american girl

La Barbie “chica americana” fue un gran éxito por sus piernas flexibles y su peinado nuevo. Su nombre de lanzamiento en 1965 era Bendable Leg Barbie, pero los coleccionistas la popularizaron como "American Girl". Su valor con la caja original es de 3 mil 500 dólares.

6. Lively Barbie Figure

De esta muñeca con catsuit rosa y cabello cobrizo se tiene poca información, pero los coleccionistas la valúan en 3 mil 838 dólares.



5. Barbie reina del baile

La Barbie “Aqua Queen of the Prom” se vendió en 2002 con un abultado vestido azul turquesa, pero su valor asciende a 5 mil dólares porque actualmente hay sólo 30 en existencia.

4. Barbie Karl Lagerfeld

En 2014 se reveló la Barbie Lagerfeld, vestida con un traje negro, camisa blanca, guantes y bolso oscuros, así como su cabello peinado en una coleta al estilo del diseñador de Chanel. Mattel produjo sólo 999 muñecas inspiradas en Karl Lagerfeld y las vendió a 200 dólares cada una, pero los coleccionistas podrían comprarlas hasta en 6 mil dólares.



3. Barbie Blonde

La muñeca de Mattel de 1960 se caracteriza por su cola de caballo y su traje de baño con rayas negras y blancas. Si el ejemplar conserva su etiqueta original, puede venderse actualmente en 8 mil 999 dólares.

