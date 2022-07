Las mejores experiencias de viaje de Estados Unidos en 2022, según TripAdvisor

La oferta turística de Estados Unidos es una de las más variadas y populares entre viajeros en la actualidad a nivel internacional. Tal es el caso que cerca de $76.9 millones de turistas extranjeros llegan al país a vacacionar y en busca de las mejores experiencias.

Entre tantas opciones para elegir, como parques nacionales, parques temáticos, museos, playas, ciudades cosmopolitas completas o actividades al aire libre y exploración de impresionantes áreas en todo el país, podría ser complicado qué hacer y a dónde ir durante las vacaciones.

Es por eso que TripAdvisor se dio a la tarea de investigar las mejores ofertas de turismo, así como experiencias para explorar las bellezas que tiene Estados Unidos en cada rincón y las enlistó en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things to Do 2022.

La plataforma de reseñas y reservas eligió a las mejores experiencias vacacionales en función de la calidad y cantidad de opiniones, así como calificaciones otorgadas por los viajeros afiliados al portal.

Asimismo, se hizo una encuesta en la que los viajeros señalaron sus deseos de viaje, destinos favoritos, además de las cosas que quieren hacer estando de vacaciones.

“Con una gran demanda de viajes, los vacacionistas quieren recuperar el tiempo perdido y buscan desesperadamente esos viajes de su vida. Los premios Travelers' Choice Awards son el recurso definitivo de experiencias probadas y verdaderas, seleccionadas por viajeros dentro de la comunidad de Tripadvisor, listos para llevar los itinerarios de vacaciones al siguiente nivel”, dijo TripAdvisor en un comunicado de prensa.

El análisis se hizo a nivel mundial, pero TripAdvisor hizo un apartado específico de Estados Unidos, en el que las actividades al aire libre fueron las más elegidas al igual que el año pasado.

10. Alquiler de bicicletas para fiestas privadas

Scottsdale, Arizona

TripAdvisor enlistó esta experiencia en el número 10 de Best of the Best gracias a que “lo tiene todo”, desde visita a áreas de cactus, hasta restaurantes que representan la gastronomía estadounidense, zonas de compras, arquitectura del viejo oeste y un ambiente festivo y alegre.

El paseo en bicicleta es para 15 personas y da acceso a bebidas especiales en bares selectos, además de un paseo de dos horas por Old Town Scottsdale.

9. Little Toot Dolphin Adventure

Clearwater, Florida

Esta experiencia es ideal para los amantes de la vida marina. El recorrido se hace al aire libre por el Golfo de México lleno de delfines salvajes y juguetones.

Durante el paseo en barco, los visitantes podrán ver a estos animales saltando por el mar, chapotear y divertirse a unos cuantos metros.

8. Vuelo de descubrimiento de 5 islas

Maui, Hawái

Dentro del top 10 de las mejores experiencias, Hawái brilla por su presencia con varias atracciones y experiencias.

Una de ellas es el vuelo privado para tres personas sobre la bahía Honolua, el parque histórico nacional de Kalaupapa, el cráter Molokini, la playa de Wailea y los campos de lava de Hawái.

El viaje se hace guiado a través de los conocimientos y comentarios en vivo del piloto.

7. Recorrido por la ciudad de Pearl Harbor

Honolulu, Hawái

Este paseo es para cualquier turista, desde los curiosos hasta los amantes de la historia, en especial de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.

El recorrido educativo de cinco horas explora los sitios históricos de Honolulu como el monumento nacional de Pearl Harbor y el monumento conmemorativo del USS Arizona.

6. Tour guiado de 3 horas en todoterreno por el desierto

New River, Arizona

Mantenerse fuera de las grandes ciudades y la urbanización también es una atractiva opción para descubrir el país y aventurarse a nuevas experiencias.

El viaje dura 3 horas a bordo de un todoterreno individual que manejan los visitantes por su propia cuenta. Durante el paseo se hacen paradas para disfrutar de los paisajes desérticos, apreciar la vida silvestre local y aprender sobre la historia del lugar.

5. Tour por el Gran Cañón, Presa Hoover y las 7 Montañas Mágicas

Las Vegas, Nevada

Si bien Las Vegas tiene sus propias experiencias en el centro y sobre el Strip, los alrededores de la bulliciosa ciudad son espectáculos naturales imperdibles.

Este recorrido lleva a los turistas a explorar otras atracciones como el Gran Cañón, la Presa Hoover y las 7 Montañas Mágicas durante 12 horas.

4. Tour en todoterreno por el desierto de Mojave

Las Vegas, Nevada

El viaje está dirigido por expertos en autos todoterrenos sobre los caminos complicados del desierto.

Cada paseo dura aproximadamente 90 minutos y los viajeros conducen sus propios vehículos; en el camino se muestra las vistas a la montaña en su máximo esplendor, vida salvaje y se explora las áreas recreativas de Las Vegas.

3. Recorrido gastronómico y a pie por La Pequeña Habana

Little Havana, Miami, Florida

El paseo se centra en mostrar las delicias del área cubana de Miami, con una escena social, cultural y política, además de la apreciación de su vibrante vecindario.

Entre los platillos estelares que explora el recorrido se encuentra el café cubano, la comida casera cubana y los bocadillos tradicionales como empanadas de picadillo y churros de dulce de leche.

2. Clear Kayak Tour de Shell Key Preserve y Tampa Bay

Tierra verde, Florida

Se trata de un recorrido por las costas de Florida a bordo de un kayak completamente transparente que permite la apreciación de la vida marítima por debajo.

El tour consta de dos horas de viaje desde Tierra Verde hacia Shell Key Preserves, en el camino hay avistamiento de vida silvestre como aves nativas y paisajes limpios y claros de playas y arenas vírgenes.

1. Excursión y turismo por la costa norte

Honolulu, Hawái

Este paseo fue el mejor calificado entre los varios que recorren la zona, debido a la facilidad y flexibilidad que los guías y organizadores dan de explorar la costa norte y sus bellezas naturales.

Entre las actividades que se realizan se incluye visita al 80 por ciento de la isla de Oahu, caminatas, natación, compras y actividades acuáticas como remo y kayak.

Undiscovered Charleston: tour de comida, vino e historia de medio día con clase de cocina

Charleston, Carolina del Sur

En cuanto a gastronomía, Undiscovered Charleston, Carolina del Sur, es la mejor experiencia de todo el país, con paseos que exploran lo mejor de la cocina, catas de vino y recorridos guiados llenos de historia centrados en la cocina de la costa este de Estados Unidos.