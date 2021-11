Las mejores marcas de automóviles para 2022, según ranking

US News acaba de lanzar el ranking Best Vehicle Brands en el cual se enlistó las mejores las mejores marcas de automóviles y SUVs para comprar durante 2022 con el objetivo de identificar las mejores opciones en el mercado.

Algunas de las prioridades de los usuarios a la hora de comprar un vehículo incluyen las marcas, precios, popularidad y la seguridad que ofrece cada uno frente a cualquier incidente en la carretera.

Es por eso que Best Vehicle Brands se encargó de identificar las mejores opciones basándose en cuatro categorías: automóviles, SUV, camionetas y vehículos de lujo, según sus desempeños en las opiniones de la prensa automotriz, datos de seguridad y confiabilidad.

Por cada categoría, hubo un listado especial y sus respectivos ganadores.

"Los premios a la mejor marca de vehículos reconocen a los fabricantes de automóviles que producen el tipo de vehículo que mejor se adapta a los intereses de los consumidores", señala en el listado Him Sharifi, editor en jefe de US News Best Cars.

Mejor marca de automóviles para 2022

Honda

La popular marca ganó su primer puesto en dicha categoría por sus modelos Civic, Insight, Accord y Accord Hybrid, los cuales son las principales insignias dentro del mercado.

Sus automóviles presumen de tener las mejores calificaciones en seguridad, confiabilidad, comodidad, precio, facilidad de conducción y competitividad con otros autos similares de otras marcas.

Asimismo, Honda fue elegida por sus diseños interiores, tecnología, materiales de alta gama, amplitud entre los asientos y sencillez.

Mejor marca de SUV para 2022

Hyundai

Por segundo año consecutivo, esta marca gana la categoría de mejores SUV y es que la marca ofrece una amplia variedad de modelos, que van desde el SUV grande y lujoso como el Hyundai Palisade hasta el mediano Santa Fe, el compacto Tucson y el subcompacto Venue.

Más allá de sus modelos, la marca es elegida por su asequibilidad, pero también por beneficios como asistencia al conductor y tecnología de información.

Mejor marca de camionetas para 2022

RAM

En la categoría de mejores camionetas, Ram fue elegida como la número uno gracias a la influencia y popularidad del modelo Ram 1500, una de las pocas camionetas del mercado que sirve para el trabajo duro y vida cotidiana.

Más allá de la funcionalidad que ofrece, también fue elegida por sus diseños interiores, uso de la tecnología para que cada modelo sea manejado, el nivel y tipo de entretenimiento que ofrece a sus pasajeros, controles intuitivos; así como acabados de alta gama, uso de materiales de lujo en sus asientos, puertas y en sus detalles exteriores.

Mejor marca de autos de lujo para 2022

Porsche

Por séptimo año consecutivo, la marca de lujo se encuentra en la posición número uno de su categoría.

Y es que la marca ofrece una amplia línea de autos que combinan a la perfección su desempeño en carretera con su estilo exclusivo.

Todos los modelos presumen de tener diseños interiores exclusivos que valen la pena en el precio final, con materiales de alta gama y comodidad en cada rincón, además de seguridad, plusvalía y popularidad.

Ganador del programa de Mejor Vehículo Usado Certificado

El ganador de esta categoría fue Lexus, gracias a su extensa cobertura de garantía, ventajas de compra e historial de vehículos usados comprados en excelentes condiciones.

"Una reputación bien merecida de confiabilidad hace que los vehículos Lexus sean una opción atractiva entre los autos usados ​​certificados", señala el informe con referencia a la categoría añadida al listado.

"Lexus respalda esa garantía de confiabilidad con una excelente garantía CPO, junto con una lista de beneficios del programa que incluyen un automóvil en préstamo gratuito y visitas de mantenimiento gratuitas".

La garantía Lexus CPO se trata de una cobertura de dos años, sin límite de kilometraje y sin deducible.

Otros beneficios que ofrece incluye asistencia gratuita en la carretera y un auto prestado gratis y cuatro visitas de servicio de mantenimiento durante los primeros dos años de propiedad.

