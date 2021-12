Las mejores ofertas de Amazon para el Cyber Monday 2021

El fin de semana con más ofertas culmina este lunes con el Cyber Monday, el día con más descuentos en tiendas electrónicas en Estados Unidos y Amazon tiene promociones imperdibles.

La temporada de compras de fin de año comenzó el pasado 26 de noviembre con el tradicional Black Friday, con un repunte en las compras en tiendas físicas luego de que en 2020 se cerraron las sucursales por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), 62 millones de estadounidenses planeaban aprovechar las ofertas del Cyber Monday.

Además del Black Friday y el Cyber Monday, otro día en la que la empresa fundada por Jeff Bezos lanza grandes promociones es en el Amazon Prime Day, que este año se llevó a cabo del 21 al 22 de junio.

Para este lunes, Amazon ofrece varios eventos en línea, demostraciones de productos y chats en vivo con Miranda Kerr y Jessie James Deckere.

Los compradores que no quieran explorar en la plataforma y consultar directamente las promociones de este lunes pueden ingresar al sitio web www.amazon.com/cybermonday. Si tienen dispositivos con Alexa también pueden preguntarle cuáles son las ofertas que recomienda.

Los descuentos abarcan una gran variedad de productos, desde artículos para cocina, juguetes, ropa y dispositivos electrónicos.

Además, las personas que están inscritas al programa Prime gozarán de entregas sin costo y quienes se encuentran en Estados Unidos podrían recibir sus productos el mismo día de la compra, si viven en las 47 áreas metropolitanas principales del país.

- Fire TV Stick: de 39.99 a 19.99 dólares.

- Aspiradora robótica Shark AV1010AE IQ: de 599.99 a 299.99 dólares.

- Dispositivo Echo de cuarta generación: de 99.99 a 59.99 dólares.

- iMac 2020 de Apple con 8GB de RAM: de mil 99 a 799 dólares.



