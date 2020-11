Las mejores ofertas de Best Buy para el Black Friday 2020

Best Buy se adelantó al Black Friday 2020 y reveló sus promociones en decenas de productos desde días atrás pero la gran ronda de ofertas se lanzará a partir de la tarde del Thanksgiving Day.

El gigante tecnológico lanzó ofertas en casi todos los artículos de su catálogo de televisiones, laptops, electrodomésticos y equipo de audio. Todo es válido en las tiendas físicas de Estados Unidos y en su sitio web, con envíos internacionales.

Las mejores promociones de Best Buy serán válidas desde la tarde del jueves 26 de noviembre (Día de Acción de Gracias) hasta el último minuto del Cyber Monday, el lunes 30 de noviembre.

En México, la empresa notificó que sus 49 sucursales en el país dejarán de operar, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19. Las compras de podrán realizarse presencialmente hasta el 31 de diciembre y luego en línea hasta que se termine el inventario.

Estas son las mejores ofertas de Best Buy para el Black Friday:

Smart TV Samsung de 70 pulgadas Class 6 Series LED 4K UHD: 529 dólares.

Smart TV TCL de 50 pulgadas Class 4 Series LED 4K: 229.99 dólares.

Smart TV LG de 75 pulgadas Class UN6970 Series LED 4 K: 649.99 dólares.

Smart TV Samsung de 43 pulgadas Class Series LED 4K: 257.99 dólares.

Lenovo IdeaPad 3 15”: 29.99 dólares.

HP 2 in 1 14” Touch.Screen Chromebook: 379 dólares.

Lenovo IdeaPad 114”: 119 dólares.

HP Envy x360 2 in 1 13.3”: 749.99 dólares.

Audífonos Bose QuietComfort 35 II Wireless Noise Cancelling: 199 dólares.

Aspiradora iRobot Roomba 675: 179.99 dólares.

Amazon Fire TV Stick Lite: 17.99 dólares.

Cámara Sony Alpha a7 III Mirrorless: 1,899.99 dólares.

Black Friday starts now. Eliana from Best Buy has some deals she just can’t wait to show you. https://t.co/ESUiWKJ2Xn pic.twitter.com/eBhRIpz2Rs