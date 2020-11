Walmart comenzó a publicar sus ofertas para el Black Friday, la temporada de promociones más importantes en Estados Unidos.

La cadena de supermercados se caracteriza por tener grandes descuentos en el Viernes Negro, especialmente en dispositivos electrónicos y artículos para el hogar.

Aunque las promociones iniciaron el pasado 4 de noviembre, los mejores precios se esperan para la semana del Thanksgiving Day. El Black Friday 2020 se llevará a cabo este 27 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias.

Algunos descuentos se publicarán en internet a las 19:00 horas del miércoles 25 de noviembre, mientras las mejores se esperan a partir de las 00:00 horas del 27 de noviembre, justo en el Viernes Negro, en línea y desde las 5:00 horas en tiendas físicas.

- AirPods Pro en 169 dólares.

- Apple Watch Series 3 a 119 dólares

- Consola PlayStation 5 en 499 dólares.

- Control Wireless de PlayStation a 69.96 dólares.

- Consola Xbox Series X en 499 dólares.

- Control de Xbox a 39 dólares.

- Nintendo Switch con Mario Kart B Deluxe en 299

- Televisión Samsung de 65 pulgadas, 4K, a 478 dólares.

- Spa portable Havana a 249 dólares.

- Aspiradora robot shark self-empty navigation a 329 dólares.

‼️ Next Gen update ‼️ We’ll have more #PS5 & #XboxSeriesX available ONLINE only on Thursday, Nov. 19 at 3 PM ET.

- Árbol de Navidad con luces LED en 68 dólares

- Chromecast a 18.98 dólares.

- Google Nest Hub en 49.98 dólares.

- Almohada Sertapedic Zen Plush a 5 dólares.

- Roku SE Media Player en 17 dólares.

- Pantalones y chamarras para hombre a 12 dólares.

- Blusas para mujer en 10 dólares.

- Pantalones para mujer a 7 dólares.

- Soundbar Bluetooth en 29 dólares.

Mondays are for exclusive sneak peeks at MORE Black Friday deals! Score the deals at the prices on home, tech, & more. ​



Starts online only at 7 AM EST on Nov. 25!



Even MORE deals online at 12 AM EST & in-stores at 5 AM local time on Nov. 27.