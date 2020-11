Las mejores ofertas de Walmart por el Cyber Monday 2020

Luego de arrasar durante el Black Friday, Walmart cierra el fin de semana de descuentos imbatibles con el Cyber Monday, el día de mayores ofertas en línea.

Este día de compras en Estados Unidos se creó ante el éxito del Viernes Negro y el auge de las compras por internet. En los últimos años se ha registrado un mayor crecimiento de consumidores en el Cyber Monday.

Una de las ventajas que ofrece es que no es necesario formarse en largas filas o acampar para obtener los mejores precios. Sólo basta con ingresar a una tienda en línea y realizar el pago, así que no existe el temor por los productos agotados.

Walmart ofrece diferentes formas de entrega para las compras de este lunes, como el envío y recolección sin contacto, la entrega al día siguiente, el envío sin costo dos días después o acudir a la tienda personalmente.

La cadena de supermercados anunció que la mayoría de sus promociones del Cyber Monday abarcan juguetes, artículos de belleza, hogar y dispositivos electrónicos.

Estas son los mejores descuentos de Walmart por el Cyber Monday

- Roku Smart LED TV Onn, de 70 pulgadas Class 4K UHD, a 448 dólares.

- Google Chromecast de tercera generación de 29.98 a 18.98 dólares.

- Olla de presión y freidora de aire Ninja Foodi TenderCrisp 8 quart de 299 a 149 dólares.

- Silla Fisher Price Laugh & Learn de 35 a 20 dólares.

- Aspiradora iRobot Roomba i7 (7150) de 799 a 399 dólares.

- Set de juguetes Barbie Estate Malibu de 99.97 a 49 dólares.

- Smart TV Samsung de 55 pulgadas 4K Crystal UHD de 799.95 a 477.99 dólares.

- Videojuego The Last of Us Part II para PS4 de 59.99 a 29.99 dólares.

- Lenovo Chromebook S330, 14 pulgadas de 199 a 159 dólares.

- Audífonos Beats Studio3 Wireless de 289 a 199 dólares.

- Batería de cocina Blue Diamond de 11 piezas de 89.99 a 49 dólares.

- Juego de cuatro figuras de acción de Marvel Avengers: Endgame Titan Hero Series de 34 a 20 dólares.

