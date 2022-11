Las mejores ofertas de Walmart USA durante el Black Friday 2022

La temporada de compras de fin de año oficialmente arrancó en Estados Unidos con el Black Friday 2022 y la cadena de supermercados Walmart lanzó decenas de ofertas imperdibles.

La compañía lanzó sus primeras promociones el primer lunes de noviembre, pero los mejores descuentos los reservó para este Viernes Negro.

El Black Friday es tradicionalmente el día con más ofertas en el año y se lleva a cabo después del Día de Acción de Gracias, que se realiza cada cuarto jueves de noviembre. Además, Walmart extenderá sus descuentos hasta el Cyber Monday.

Las promociones de este 2022 en Estados Unidos abarcan productos como juguetes, ropa, artículos para el hogar y dispositivos electrónicos.

Además, la cadena de supermercados tiene beneficios especiales para los miembros de su programa Walmart+, como acceso anticipado.

Juguetes

- Scooter Ride On Hyper Toys 12 Volt Jammer: de 79 a 49 dólares.

- Carrito de estación médica para niños: de 54.99 a 39.99 dólares.

- Muñeca My Life As Poseable Unicorn: de 25 a 15 dólares.

- Muñecos Cry Babies Cuddles: 15 dólares.

- Paquete de cinco muñecas Barbie: de 119 a 49 dólares.

- Camión Als Deluxe de Paw Patrol: de 39.77 a 20 dólares.

