Las mejores ofertas en comida para celebrar el 5 de Mayo en EU

El Cinco de Mayo es una fecha histórica de México que conmemora la victoria del ejército mexicano sobre Francia durante la guerra franco-mexicana de 1862 conocida como la Batalla de Puebla.

Mientras que en su país de origen se celebra en un perfil bajo, con el paso de los años en Estados Unidos se ha convertido en toda una fiesta nacional de gran importancia, incluso más que el Día de la Independencia de México.

Tal es el caso que durante este día se reconoce las tradiciones y cultura, así como la gastronomía mexicana incluidas sus bebidas.

Y justamente una de las formas de conmemorar la fecha es a través de ofertas sobre alimentos tradicionales que lanzan marcas y cadenas estadounidenses durante todo el día.

Mejores ofertas para celebrar el Cinco de Mayo

7-Eleven

La cadena de conveniencia ofrecerá a los miembros de su programa 7Rewards la promoción de Slurpee del sabor a elegir por un dólar más cuatro mini tacos gratis.

California Pizza Kitchen

En California Pizza Kitchen se puede celebrar el día con el clásico Taco Kit de CPK más una jarra de margaritas frescas de lima. Los restaurantes de la cadena ofrecen servicio de para llevar, entrega a domicilio y para consumir dentro.

Chili’s

La cadena ofrecerá a sus comensales promociones sobre las bebidas tradicionales mexicanas, incluidas las margaritas, a tan sólo cinco dólares.

Además, llevará a cabo su juego Hide and Cinco, el cual trata de esconder cinco piñatas en cinco ciudades del país para que sus clientes las encuentren, los afortunados podrán llevarse a casa una tarjeta de regalo Chili’s de $500 dólares y productos de la marca.

Modelo

La cadena de cerveza mexicana regalará cerveza por un valor de $250 mil dólares durante todo el cinco de mayo.

Para obtener el delicioso beneficio, los interesados deben visitar ModeloCincodeMayo.dja.com o seguir a @ModeloUSA en redes sociales para participar y ganar la dotación. Con la participación, los usuarios contribuirán a la donación de $250 mil dólares a First Responders First, una organización que ayuda a los socorristas.

Taco Bell

La cadena de comida rápida comenzó sus ofertas un día antes. Los miembros del programa de recompensas podrán recibir 150 puntos de bonificación en el paquete Build Your Own Cravings Box de cinco dólares y el paquete Build Your Own Taco Party de $15.

Tijuana Flats

Durante el día de la celebración, los restaurantes de esta cadena tendrán una gran variedad de ofertas, las cuales incluyen un menú de cinco dólares con margaritas, cervezas y tacos.

Además, ofrecerá un paquete especial de kit de comida para tacos, puntos de recompensa de bonificación y un especial de catering.

On The Border Mexican Grill & Cantina

El 5 de mayo, el restaurante ofrecerá su Grande House ‘Rita por $5 dólares y bebidas como las margaritas de sabores estarán a $1.50.

También ofrecerá gratis a los primeros 100 clientes un vaso de chupito conmemorativo de tequila Cuervo.

Don Julio

La marca de tequila dará $125 mil dólares en Don Julio Cinco, es decir, en vales físicos y digitales diseñados por el artista mexicano Claudio Limón.

Estos vales desbloquea cinco dólares que los consumidores pueden gastar en un bar o restaurante local participante a través del servicio Venmo durante todo el 5 de mayo.

Los vales se pueden reclamar en su cuenta de Instagram, en un cajero automático de Tequila Don Julio en Los ángeles 8507 Melrose Ave, West Hollywood.

Chipotle

En honor a la celebración, Chipotle ofrecerá su paquete Burritos by the Box con comida para hasta seis personas por ocho dólares.

Asimismo, estará llevando a cabo su trivia anual para repartir 250 mil cupones con códigos que se pueden canjear para 2x1 en quesadillas, burritos o tacos. En redes sociales la cadena también dará tarjetas de regalo de $500 dólares para canjear en cualquiera de sus ubicaciones.

José Cuervo

La marca de tequila cubrirá la cuenta de las celebraciones del 5 de mayo. Para participar en su oferta, es necesario enviar un tweet con una foto del ticket que incluya una propina de 20 por ciento o más junto con el hashtag #TipsyForCinco a @josecuervo.

Los ganadores serán seleccionados al azar y reembolsados por sus pedidos de comida a través del servicio de Venmo. La promoción está abierta hasta el 9 de mayo con una oportunidad extra del 10 al 31 de mayo para que los usuarios adjunten su ticket en cuervo.com/tipsyforcinco.

