Los 10 juguetes más peligrosos para los niños (2020)

La asociación World Against Toys Causing Harm publicó la lista de los 10 juguetes más peligrosos para los niños en la temporada de fin de año 2020, en el mecado estadounidense.

En su reporte anual, la organización indica que aunque algunos artículos son populares entre los menores de edad, muchos los arriesgan a sufrir lesiones o incluso a morir. Otra de las preocupaciones es que durante la pandemia de Covid-19, los niños pasan más tiempo en casa con sus juguetes, por lo que deben ser lo más seguros posible.

Cada año, cerca de 240 mil lesiones infantiles están relacionadas con juguetes con piezas pequeñas, proyectiles, sustancias tóxicas y otros riesgos, de acuerdo con World Against Toys Causing Harm.

La asociación también advierte que este 2020 se identificó una gran cantidad de productos que fomentan la violencia y los juegos agresivos. Por ejemplo, el WWE Jumbo Superstar Fists permite que los niños mayores de 3 años traten de ser estrellas de la lucha libre, como en televisión.

Además, la organización exhortó a los padres a no realizar sus compras de fin de año en línea, pues se pierde la oportunidad de examinar los juguetes físicamente y evitar la información engañosa.

Estos son los 10 peores juguetes del año, según el análisis:

Calico critters nursery friends

Precio: 14.95 dólares.

Contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia.

Missile launcher

Precio: 9.99 dólares

Implica un riesgo potencial a lesiones en los ojos y el rostro.

Marvel Avengers vibranium power FX claw

Precio: 14.99 dólares

Implica un riesgo potencial a lesiones en los ojos y el rostro.

El búho Gloria

Precio:16.99 dólares

Implica un riesgo potencial de lesiones por ingesta.

WWE jumbo superstar fists

Precio: 3.99 dólares

Peligro de heridas por impacto.

Scientific explorar sci-fi slime

Precio: 19.99 dólares

Riesgo de lesiones por productos químicos.

The original boomerang interactive stunt ufo

Precio: 14.99 dólares

Riesgo de cortes y heridas por la hélice.

Boom city racers starter pack

Precio: 14.89 dólares

Implica un potencial riesgo de lesiones en rostro y ojos.

My sweet love lots to love babies minis

Precio: 6.97 dólares

Riesgo de asfixia.

Star Wars mandalorian darksaber

Precio: 29.99 dólares

Riesgo de lesiones oculares.

