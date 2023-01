Los regalos más populares para San Valentín 2023 en Estados Unidos

El Día de San Valentín se aproxima y todavía estás a tiempo de buscar un regalo para esa persona especial en tu vida.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) elaboró una encuesta en Estados Unidos para identificar las tendencias de compra para este 14 de febrero, fecha en la que se festeja el Día del Amor y la Amistad.

En promedio, los estadounidenses planean gastar 335.71 dólares (6,320 MXN) en este festejo, entre aspectos como el obsequios, comida y otras compras.

““Este año, mientras los consumidores aceptan gastar en amigos y seres queridos, los minoristas están listos para ayudar a los clientes a celebrar el Día de San Valentín con regalos memorables a precios accesibles”, destacó Matthew Shaym director de la NRF.

La tendencia de compras indica que la mayoría de los habitantes recurrirá a las tienda en línea, seguido de las tiendas departamentales, para adquirir sus obsequios.

En comparación con el año anterior, subió a 32 por ciento la cantidad de estadounidenses que regalará una experiencias en lugar de objetos como dulces o joyas.

Para quienes saldrán a cenar durante el Día de San Valentín, los estados con más restaurantes per cápita para hacerlo son California, Nueva York, Florida y Texas, de acuerdo con un análisis de la plataforma Wallet Hub.

Si lo que prefieres son las películas, las regiones con más salas de cine para acudir son California, Texas, Nueva York y Iowa.

