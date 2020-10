Mujer ‘estalla’ contra barista que le pidió usar cubrebocas en Starbucks

“Maldito Black Lives Matter”, gritó una mujer al “estallar” en furia contra una barista que le pidió usar cubrebocas mientras se encontraba dentro de una sucursal de Starbucks en San Diego, California.

Un video captado por otro comensal muestra que la clienta comienza a discutir con la trabajadora y alega que la está discriminando por ser simpatizante del presidente Donald Trump.

“Maldito Black Lives Matter”, gritó la comensal frente al mostrador de la sucursal y luego le pidió un popote y tres sobres de azúcar.

Durante toda la escena, la mujer con shorts negros y blusa azul con la leyenda "Trump 2020" llevaba el cubrebocas en el rostro pero debajo de nariz y boca.

“Necesito que te pongas el cubrebocas, por favor”, le pidió la barista de Starbucks sin responder a las ofensas racistas que había expresado segundos antes.

“No es una ley. Puedo enseñarte el código civil y todo y es una farsa. No tengo que usar un cubrebocas y nunca voy a usar un cubrebocas. Esto es Estados Unidos y no tengo que hacer lo que me dices”, gritó la clienta.

La trabajadora de Starbucks le dijo que debía de salir de la cafetería, mientras la mujer se aproximaba a la puerta. “Trump 2020. Maldito Black Lives Matter” fue lo último que gritó la clienta antes de abandonar el establecimiento en San Diego.

The women working at Starbucks asked the lady In blue very nicely to keep her mask on as she was serving her. Lady in the blue got very angry and started screaming “Fuck Black Lives Matter” pic.twitter.com/550VWurhq1