Navidad 2020: ¿Cuál es la historia detrás de los villancicos?

La época favorita del año para muchos ya llegó con la temporada navideña.

¿Y qué Navidad puede estar completa sin sus elementos básicos creando un ambiente nostálgico y de paz, tales como las tradicionales luces, el árbol, las esferas e incluso la música?

Este último componente es el que le da el espíritu a las fechas decembrinas con los característicos villancicos tocando por donde quier, en los hogares, iglesias, centros comerciales, en la radio y en la calle.

Cuando se trata de villancicos navideños, podríamos pensar en los grupos de alegres personas cantando en las puertas de nuestras casas tal y como lo pintan las películas hollywoodenses o en los festivales de la escuela donde pequeños solíamos participar disfrazados con cascabeles y divertidas coreografías.

Sin embargo, ¿sabías que esta tradición musical no siempre se trató de Navidad y tiene su origen en la Edad Media?

¿Cuál es el origen de los villancicos?

Los primeros géneros de esta música se desconoce, pero se cree que el villancico inglés está inspirado en el carole francés, un tipo de música monofónica (de una sola melodía) con coreografía que fue popular entre el siglo XII y mediados del XIV.

En la Inglaterra medieval eran canciones con un estribillo y algunos versos que se repetían continuamente y hablaban principalmente, pero no de forma exclusiva sobre la Virgen, el nacimiento de Cristo, ya sea en inglés o en latín.

Para el siglo XV los villancicos se volvieron polifónicos y más elaborados, es decir, con más líneas melódicas sonando al mismo tiempo. Durante esta época se hablaba de religión, sociedad y hasta política.

Hubo un lapso en el tiempo en que esta música desapareció debido a la conocida Reforma, cuando los puritanos suprimieron todas las tradiciones navideñas hasta el siglo XIX.

En los siguientes siglos, los villancicos se fueron modificando y su concepto ya no tenía lazos medievales, sino que eran canciones estróficas con textos navideños.

Fue en el siglo XX cuando el mercado de los villancicos hizo su debut tal cual como lo conocemos hoy en día gracias a la colección de The Oxford Book of Carols de 1928.

Esta colección incluyó canciones medievales y navideñas de diferentes países.

¿Cuáles son los villancicos más famosos?

En nuestra actualidad hay un sinfín de canciones y melodías navideñas tocadas en una amplia variedad de ritmos y duraciones, pero todavía la temporada está marcada por los villancicos que se hicieron un clásico desde el siglo pasado y el antepasado.

Noche de Paz

Fue creado en Austria por Joseph Mohr y Franz Gruber. En 1816 Mohr escribió el poema ¡Stille Nach! ¡Heilige Nacht! para ser recitado durante su servicio religioso. Gruber compuso la melodía en guitarra.

Santa Claus viene a la ciudad

Este villancico fue escrito por James Haven Gillespie en 1934. El autor escribió la alegre canción luego de atravesar problemas financieros y personales.

Jingle Bells

No es un villancico religioso, pero es un elemento básico en las listas de reproducción de la temporada.

La canción fue creada en la década de 1850 por James Lord Pierpont no para la Navidad, sino para el Día de Acción de Gracias y originalmente se llamó The One Horse Open Sleigh.

Obtuvo su nombre actual en 1857 cuando se publicaron sus notas y la letra. Es quizá la canción más famosa de la temporada, incluso fue la primera canción en ser transmitida al espacio en 1965 cuando la tripulación Gemini 6 se encontraba en una expedición.

Los astronautas tocaron su versión con campañas y una armónica que había llevado consigo a la misión.

