No aptos para el frío; usuarios de Tesla se quejan de fallas de sus autos durante invierno

Es sabido que los autos Tesla suelen presentar algunos problemas de funcionamiento, en especial con sus características de frenado o de piloto automático.

Durante el frío extremo que ha azotado Norteamérica, los usuarios se han dado cuenta de otras fallas que les ha impedido usar sus autos.

En redes sociales se han registrado decenas de denuncias hacia la empresa de Elon Musk porque los autos eléctricos tuvieron afectaciones en la recarga de sus baterías, calefacción y presentaron congelación de las manijas de las puertas.

“Elon Musk, apuesto a que no pensaste en el hielo durante el diseño de Tesla”, escribió la meteoróloga Rachel Modestino en redes sociales donde también mostró un video de su Tesla con las manijas y las puertas congeladas.

Modestino envió su queja desde Ontario, Canadá, donde la temperatura bajó hasta -15°C en los últimos días debido al temporal Elliot.

Continuando con su mensaje, Rachel dijo que no pretendía molestar a Musk y que amaba su auto, pero destacó que el congelamiento de las manijas eran un defecto “tonto” que no debería existir por el precio tan alto que pagó por el auto.

Agregó que estaba aprendiendo que las manijas se descongelan y se destraban con el paso del tiempo y la ayuda de su aplicación móvil para encender la calefacción del auto.

OKAY, this went off... Not meant to dig Elon (I love my car). Only tweeted because I thought it was a silly flaw for the price. I learnt: unlatch capability, defrost longer, be less gentle with your 2nd baby & car covers. Ty for the help, be kind, Merry Christmas