Pagan $1000 dólares por ver estas temporadas de ‘Friends’

¡Atención fanáticos de Friends! Ahora puedes obtener una jugosa recompensa por disfrutar un maratón de esta serie desde la comodidad de sus casas.

Best Value Schools, una organización online especializada en las clasificaciones de universidades y colegios en Estados Unidos, tiene el mejor empleo del mundo en el que sólo es necesario amar Friends y estar dispuesto a ver al menos cinco de sus temporadas.

La convocatoria nombrada The Perfect Dream Job, solicita a cinco fanáticos para ver las primeras cinco temporadas, divididas en 121 episodios, 44 horas y 39 minutos a cambio de un premio valorado en los $1000 dólares, casi $23 dólares por hora.

Best Value apunta que los candidatos perfectos deben ser aquellos con una presencia “animada y extrovertida” en redes sociales para tuitear mientras ven cada episodio del clásico noventero.

Entre otros requisitos, la convocatoria solicita a personas mayores de 18 años que vivan en Estados Unidos. No importa la plataforma de transmisión elegida.

Una vez que los seleccionados terminen su maratón de principio a fin, se les solicitará clasificar sus episodios favoritos y publicarlos en línea.

Ver las temporadas seis a la 10 es totalmente opcional.

Además de los $1000 dólares, los empleados recibirán una serie de premios que incluyen un lugar de reunión para convivir con amigos una vez que la pandemia termine, un taza de pizarra con el estampado de Central Perk, una camiseta conmemorativa de Friends, una manta de lana con la marca, un vaso para llevar, una tarjeta de regalo de DoorDash con un valor de $100 dólares.

Por si no fuera suficiente, Best Value Schools regalará toda la serie de Friends en colección Blu-Ray.

¿Crees que eres el candidato perfecto?

Para solicitar el empleo de ensueño es necesario entrar al sitio web de bestvalueschools.org, escribir un ensayo de 200 palabras explicando por qué eres el candidato ideal para el empleo y mostrar evidencia de tus redes sociales y actividad.

Posteriormente deberás llenar un formulario donde todas las preguntas deben ser respondidas.

Algunas de las preguntas se enfocan en los datos personales del candidato, lugar de residencia y lista de redes sociales utilizadas con frecuencia.

La fecha límite para la inscripción es el 31 de marzo de 2021.

Los funcionarios de la organización eligirán a los candidatos en función de la calidad de su solicitud y enviarán las notificaciones pertinentes por correo electrónico o por carta siete días después del cierre de las inscripciones.

En caso de que un candidato no reciba la notificación, la rechace o no la responda, Best Value Schools lo reemplazará.

